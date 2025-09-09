Федеральный судья Уильям Алсап отклонил проект мирового соглашения между Anthropic и авторами, обвинившими компанию в использовании пиратских копий их произведений для обучения ИИ Claude. Об этом пишет Engadget 9 сентября. Соглашение на $1,5 млрд могло стать рекордным в истории дел об авторских правах, ведь около 500 000 авторов и издателей надеялись получить по $3000 за каждое произведение.

Подробности

Алсап назвал соглашение «неготовым» и подверг критике адвокатов за нехватку конкретики: отсутствие перечня произведений и авторов, механизма оповещения истцов и четкой формы для представления требований. Он выразил обеспокоенность тем, что сделка может быть «навязана авторам», а интересы пострадавших в коллективных исках часто игнорируются после определения суммы компенсации.

Судья обязал адвокатов до 15 сентября предоставить окончательный список произведений, а до 10 октября – список участников иска и форму требований для судебной проверки. Только после этого он рассмотрит возможность предварительного одобрения сделки.

Соглашение также должно гарантировать, что Anthropic не будут судить повторно за те же нарушения.

Контекст

Иск Bartz v. Anthropic в 2024 году инициировали писательница Андреа Бартц и авторы нонфикшн Чарльз Гребер и Кирк Уоллес Джонсон. Они заявили, что Anthropic использовала более 7 млн книг с пиратских источников, таких как LibGen и PiLiMi, создав «центральную библиотеку» для обучения ИИ. В июне судья вынес частичное решение: обучение на легально приобретенных книгах признано fair use, а использование пиратских материалов – нарушением авторских прав.

Этот иск – один из самых резонансных в серии дел против ИИ-компаний, и его результат может повлиять на регулирование использования защищенных авторским правом материалов для обучения ИИ.