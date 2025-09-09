Федеральный судья Уильям Алсап отклонил проект мирового соглашения между Anthropic и авторами, обвинившими компанию в использовании пиратских копий их произведений для обучения ИИ Claude. Об этом пишет Engadget 9 сентября. Соглашение на $1,5 млрд могло стать рекордным в истории дел об авторских правах, ведь около 500 000 авторов и издателей надеялись получить по $3000 за каждое произведение.
Подробности
- Алсап назвал соглашение «неготовым» и подверг критике адвокатов за нехватку конкретики: отсутствие перечня произведений и авторов, механизма оповещения истцов и четкой формы для представления требований. Он выразил обеспокоенность тем, что сделка может быть «навязана авторам», а интересы пострадавших в коллективных исках часто игнорируются после определения суммы компенсации.
- Судья обязал адвокатов до 15 сентября предоставить окончательный список произведений, а до 10 октября – список участников иска и форму требований для судебной проверки. Только после этого он рассмотрит возможность предварительного одобрения сделки.
- Соглашение также должно гарантировать, что Anthropic не будут судить повторно за те же нарушения.
Контекст
Иск Bartz v. Anthropic в 2024 году инициировали писательница Андреа Бартц и авторы нонфикшн Чарльз Гребер и Кирк Уоллес Джонсон. Они заявили, что Anthropic использовала более 7 млн книг с пиратских источников, таких как LibGen и PiLiMi, создав «центральную библиотеку» для обучения ИИ. В июне судья вынес частичное решение: обучение на легально приобретенных книгах признано fair use, а использование пиратских материалов – нарушением авторских прав.
Этот иск – один из самых резонансных в серии дел против ИИ-компаний, и его результат может повлиять на регулирование использования защищенных авторским правом материалов для обучения ИИ.
