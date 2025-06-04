Канадский ИИ-стартап Cohere планирует привлечь более $500 млн нового финансирования, чтобы догнать конкурентов, таких как OpenAI, Google и Anthropic, в гонке за создание передовых моделей искусственного интеллекта.

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Cohere, канадский стартап, основанный бывшими исследователями Google, включая гендиректора Айдана Гомеса, планирует привлечь более $500 млн в новом раунде финансирования, сообщили два источника издания, знакомые с переговорами.

Оценка компании может составить от $5,5 млрд, как в предыдущем раунде 2024 года, до $6–6,5 млрд, хотя переговоры находятся на ранней стадии, предупредил другой источник.

Cohere отличается фокусом на корпоративном сегменте и конфиденциальности. Стартап избегает потребительских приложений, в отличие от OpenAI и Anthropic.

Компания разрабатывает открытые модели для разработчиков, конкурируя с Meta, Mistral и DeepSeek. Cohere соревнуется за контракты с техгигантами, такими как Google, Microsoft и Amazon, которые продвигают собственные ИИ-модели для бизнеса. Компания запустила платформу North, позволяющую бизнесам создавать ИИ-агентов для офисной работы.

По данным источника FT, близкого к Cohere, за последние четыре месяца компания удвоила ежегодный доход, превысивший $100 млн в мае.

Новым вызовом для Cohere являются стартапы, строящие приложения на основе ИИ-моделей, в частности Anysphere с популярным инструментом для кодирования Cursor, который оценили в $2,5 млрд в 2025 году. Такие компании быстро генерируют сотни миллионов долларов дохода, привлекая внимание инвесторов.

Контекст

Привлечение $500 млн является критичным для Cohere, чтобы оставаться конкурентоспособным в ИИ-гонке, где затраты на разработку моделей стремительно растут. Несмотря на высокую оценку, Cohere отстает от американских конкурентов: OpenAI в апреле 2025 года достигла отметки в $300 млрд (по сравнению с $157 млрд в 2024 году), а Anthropic в марте утроила свою оценку до $61,5 млрд.

Отставание от OpenAI и Anthropic по оценке отражает доминирование американских компаний, привлекающих больше капитала и имеющих более широкое присутствие на рынке. В то же время конкуренция с китайскими игроками, как DeepSeek, и западными стартапами, как Mistral, усложняет позиционирование Cohere. Успех компании будет зависеть от ее возможности масштабировать платформу North, заключать контракты с крупными корпорациями и поддерживать инновации в условиях интенсивной конкуренции.