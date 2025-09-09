Федеральний суддя Вільям Алсап відхилив проєкт мирової угоди між Anthropic та авторами, які звинуватили компанію у використанні піратських копій їхніх творів для навчання ШІ Claude. Про це пише Engadget 9 вересня. Угода на $1,5 млрд могла стати рекордною в історії справ про авторські права, адже близько 500 000 авторів і видавців сподівалися отримати по $3000 за кожен твір.

Деталі

Алсап назвав угоду «неготовою» і розкритикував адвокатів за брак конкретики: відсутність переліку творів і авторів, механізму сповіщення позивачів та чіткої форми для подання вимог. Він висловив занепокоєння, що угода може бути «нав’язана авторам», а інтереси постраждалих у колективних позовах часто ігноруються після визначення суми компенсації.

Суддя зобов’язав адвокатів до 15 вересня подати остаточний список творів, а до 10 жовтня – перелік учасників позову та форму вимог для судової перевірки. Лише після цього він розгляне можливість попереднього схвалення угоди.

Угода також має гарантувати, що Anthropic не судитимуть повторно за ті самі порушення.

Контекст

Позов Bartz v. Anthropic у 2024 році ініціювали письменниця Андреа Бартц та автори нонфікшн Чарльз Гребер і Кірк Воллес Джонсон. Вони заявили, що Anthropic використала понад 7 млн книг із піратських джерел, таких як LibGen і PiLiMi, створивши «центральну бібліотеку» для навчання ШІ. У червні суддя виніс часткове рішення: навчання на легально придбаних книгах визнано fair use, а використання піратських матеріалів – порушенням авторських прав.

Цей позов – один із найрезонансніших у серії справ проти ШІ-компаній, і його результат може вплинути на регулювання використання захищених авторським правом матеріалів для навчання ШІ.