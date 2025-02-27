Украина национализировала активы российской «Татнефти». ВАКС удовлетворил иск Минюста

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о введении санкций против российского ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» и конфискацию его активов в Украине в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба Минюста 27 февраля.

Подробности

Суд постановил передать в доход Украины корпоративные права таких предприятий: 100% ООО «Татнефть-АЗС-Украина», 92,98% ООО «Харьков-Капитал», 88,97% ООО «Полтава-Капитал».

Компании владеют нефтебазами, АЗС, нежилыми помещениями, земельными участками, бензовозами и автомобилями в Харьковской и Полтавской областях.

Контекст

В мае 2022 года ГБР объявило об аресте имущества, счетов и корпоративных прав компаний российской «Татнефти» в Украине. Был наложен арест на 115 объектов недвижимости, включая нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей. Общая стоимость арестованного имущества составила более 2 млрд грн. Кроме того, заморозили корпоративные права и счета на сумму около 400 млн грн.

Позже эти активы были переданы в управление АРМА. Однако за 14 месяцев под контролем АРМА более 100 арестованных АЗС «Татнефти» не принесли государственному бюджету никаких доходов. В августе 2023 года правительство передало три принадлежащие «Татнефти» компании в управление «Укрнафты».

В июне 2024 года АМКУ разрешил «Укрнафте» взять под контроль доли в трех обществах «Татнефти» – «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина».