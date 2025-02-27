Україна націоналізувала активи російської «Татнєфті». ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про введення санкцій проти російської ПАТ «Татнєфть імені В.Д. Шашина» та конфіскацію її активів в Україні на користь держави. Про це повідомила пресслужба Мін’юсту 27 лютого.

Деталі

Суд постановив передати в дохід України корпоративні права таких підприємств: 100% ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», 92,98% ТОВ «Харків-Капітал», 88,97% ТОВ «Полтава-Капітал».

Компанії володіють нафтобазами, АЗС, нежитловими приміщеннями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями в Харківській і Полтавській областях.

Контекст

У травні 2022 року ДБР оголосило про арешт майна, рахунків і корпоративних прав компаній російської «Татнєфті» в Україні. Було накладено арешт на 115 об’єктів нерухомості, включно з нафтобазами, АЗС, нежитловими будівлями, земельними ділянками, 118 бензовозів і автомобілів. Загальна вартість арештованого майна склала понад 2 млрд грн. Крім того, заморозили корпоративні права та рахунки на суму близько 400 млн грн.

Пізніше ці активи передали в управління АРМА. Проте за 14 місяців під контролем АРМА понад 100 арештованих АЗС «Татнєфті» не принесли державному бюджету жодних доходів. У серпні 2023 року уряд передав три компанії, що належали «Татнєфті», в управління «Укрнафті».

У червні 2024 року АМКУ дозволив «Укрнафті» взяти під контроль частки в трьох товариствах «Татнєфті» – «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» і «Татнєфть-АЗС-Україна».