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Україна націоналізувала активи російської «Татнєфті». ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про введення санкцій проти російської ПАТ «Татнєфть імені В.Д. Шашина» та конфіскацію її активів в Україні на користь держави. Про це повідомила пресслужба Мін’юсту 27 лютого. 

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Деталі 

  • Суд постановив передати в дохід України корпоративні права таких підприємств: 100% ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», 92,98% ТОВ «Харків-Капітал», 88,97% ТОВ «Полтава-Капітал». 
  • Компанії володіють нафтобазами, АЗС, нежитловими приміщеннями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями в Харківській і Полтавській областях.

Контекст 

У травні 2022 року ДБР оголосило про арешт майна, рахунків і корпоративних прав компаній російської «Татнєфті» в Україні. Було накладено арешт на 115 об’єктів нерухомості, включно з нафтобазами, АЗС, нежитловими будівлями, земельними ділянками, 118 бензовозів і автомобілів. Загальна вартість арештованого майна склала понад 2 млрд грн. Крім того, заморозили корпоративні права та рахунки на суму близько 400 млн грн.  

Пізніше ці активи передали в управління АРМА. Проте за 14 місяців під контролем АРМА понад 100 арештованих АЗС «Татнєфті» не принесли державному бюджету жодних доходів. У серпні 2023 року уряд передав три компанії, що належали «Татнєфті», в управління «Укрнафті».  

У червні 2024 року АМКУ дозволив «Укрнафті» взяти під контроль частки в трьох товариствах «Татнєфті» – «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» і «Татнєфть-АЗС-Україна».

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