Минюст хочет национализировать активы российской «Татнефти» на 2 млрд грн

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина» в виде взыскания активов в доход государства, сообщила заместитель министра юстиции Ирина Богатых 27 января. Активы оцениваются около 2 млрд грн.

Ключевые факты

Иск касается взыскания корпоративных прав предприятий, ведущих хозяйственную деятельность сети АЗС и владеющих нефтебазами, автозаправочными станциями, транспортными средствами и спецтехникой на территории Харьковской и Полтавской областей.

Активы, которые планируется национализировать, оцениваются около 2 млрд грн.

Основанием для иска Минюста является то, что «Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемая высшим политическим руководством и обеспечивающая значительные поступления в бюджет РФ.

Компания входит в структуру топливно-энергетического комплекса РФ и производит около 20 видов продукции, среди которых авиационный керосин и дизельное топливо, которые включены в обязательный перечень рекомендованных для поставок на предприятия военно-промышленного комплекса РФ, сообщает Министерство юстиции.

Контекст

В мае 2022 года ГБР сообщило об аресте имущества, счетов и корпоративных прав группы компаний российской «Татнефти» в Украине. В общей сложности было арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества оценивалась более чем в 2 млрд грн. Также были арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн.

Впоследствии эти активы были переданы в управление АРМА. Впрочем, за 14 месяцев пребывания под управление АРМА более 100 арестованных АЗС российской «Татнефти» не принесли в бюджет никаких начислений. В августе 2023-го правительство передало в управление «Укрнефти» три арестованные компании, принадлежавшие российской «Татнефти».

В июне 2024-го Антимонопольный комитет Украины на заседание разрешил «Укрнафте» получить в управление доли в трех акционерных обществ, принадлежащих «Татнефти», в частности, «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина».