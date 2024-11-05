Судья разрешил Илону Маску раздавать по $1 млн избирателям в США

Судья штата Пенсильвания разрешил Илону Маску раздавать избирателям по $1 млн в день, пишет Reuters . Миллиардер, поддерживающий кандидата в президенты Дональда Трампа, пообещал давать по $1 млн ежедневно тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и праве на оружие.

Ключевые факты

За один день до ожесточенных президентских выборов в США юристы комитета политических действий America PAC Илона Маска попытались убедить судью в том, что раздача денег избирателям не является «незаконной лотереей», как утверждал прокурор.

Юристы America PAC и его директор Крис Янг заявили, что группа распределяла средства в зависимости от того, кто лучше всего будет представлять ее протрамповскую повестку дня, несмотря на утверждение миллиардера о том, что победителей будут выбирать случайно.

Маск уже раздал $16 млн зарегистрированным избирателям, подписавшим его политическую петицию.

America PAC открыла конкурс 19 октября. Он открыт для зарегистрированных избирателей в семи колеблющихся ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине, которые подпишут петицию, обязуясь поддержать свободу слова и право на оружие.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер, демократ, 28 октября подал в суд, чтобы заблокировать раздачу денег в Пенсильвании, утверждая, что выплаты были равносильны незаконной лотерее с нечетко определенными правилами.

Судья отклонил заявку Краснера в коротком письменном постановлении и сказал, что выложит свои аргументы позже.

Адвокат Маска Энди Тейлор обвинил офис Краснера в попытке ограничить права жителей Пенсильвании, не дав им подписать петицию. Пытаясь убедить судью в том, что розыгрыш не являлся незаконной лотереей, адвокаты Маска заявили, что розыгрыш был скорее компенсацией для тех, кто был избран представителями протрамповского America PAC. Янг дал показания о том, что он выбрал победителей из числа снявшихся в видеороликах America PAC кандидатов и разрешил использовать их изображения после просмотра их социальных сетей и встречи с ними за пределами мест проведения мероприятий.

Джон Саммерс, адвокат из офиса Краснера, заявил, что признание того, что розыгрыш не был случайным, делает его не просто незаконной лотереей, но и мошенничеством.

Контекст

В этом году Маск стал ярым сторонником Трампа и продвигал бывшего президента на своей платформе социальных сетей X. Согласно федеральным данным, на данный момент он выделил около $120 млн America PAC в поддержку усилий по мобилизации и регистрации избирателей.

Эксперты-юристы расходятся во мнениях относительно того, нарушает ли Маск федеральные законы, которые запрещают платить людям за регистрацию для голосования.

По сообщениям СМИ, Министерство юстиции США предупредило America PAC, что раздача средств может нарушить федеральный закон, однако федеральные прокуроры не ввели никаких публичных действий.

America PAC – комитет политических действий – основан Илоном Маском в этом году. Фонд нанял сотни сотрудников и приступил к работе по мобилизации избирателей в ключевых штатах. Илон Маск уже несколько месяцев публично поддерживает кандидатуру Трампа на пост президента США. Последний пообещал миллиардеру место в следующей администрации, если победит на выборах.

По данным WSJ, спонсорами America PAC, кроме Маска, выступают, в частности, компания Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт – гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.