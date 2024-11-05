В США начались президентские выборы, первый участок объявил результаты (фото)

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп разделили по три голоса в городке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, открыв день президентских выборов в США, пишет CNN . Населенный пункт стал первым местом в стране, где сообщили о результатах голосования

Ключевые факты

Согласно сообщению, свои голоса отдали четверо республиканцев и двое независимых избирателей.

По традиции все избиратели Диксвилл-Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне нерабочем отеле Balsams, чтобы проголосовать тайно, как только в полночь откроют избирательные участки.

После того, как каждый бюллетень будет подан, голоса подсчитывают и объявляют результаты – на несколько часов раньше, чем где бы то ни было в стране.

Голосование в Диксвилл-Нотч Фото Getty Images Голосование в Диксвилл-Нотч Фото Getty Images Голосование в Диксвилл-Нотч Фото Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Избиратели Диксвилл-Нотч поддерживали кандидата от Демократической партии на последних двух президентских выборах: в 2020 году жители единогласно отдали пять голосов за президента Джо Байдена, а в 2016 году Хиллари Клинтон выиграла четыре из семи голосов: два достались Трампу и один – кандидату Гэри Джонсону.

Контекст

5 ноября в США начались выборы президента, где за победу соревнуются демократ Камала Харрис, 60, и республиканец Дональд Трамп, 78. Опросы общественного мнения показывают, что оба кандидата имеют практически одинаковый уровень поддержки. Победитель может быть известен всего через несколько дней после голосования во вторник.

В ходе этой кампании произошли головокружительные повороты событий: два покушения на убийство бывшего президента-республиканца Трампа, а также неожиданный подъем вице-президента-демократки Харрис на вершину списка после того, как президент Джо Байден, 81, отказался от переизбрания под давлением своей партии.

Ожидается, что Трамп во вторник, в основной день голосования, отдаст свой голос на избирательном участке во Флориде, ночь в ожидании результатов выборов намерен провести в выставочном центре Палм-Бич, а не в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Досрочно проголосовавшая Харрис планирует провести день в Вашингтоне и дать несколько интервью, вечером она вместе с соратниками соберется в своей альма-матер – Говардском университете, где будет следить за результатами подсчета голосов.