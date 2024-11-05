Более $2,5 млрд на кампании Харрис и Трампа. Кого на выборах президента США поддерживают американские миллиардеры, бизнес и звезды? Forbes Ukraine исследовал главные источники донатов

Сколько стоит кампания в президенты США? Какой бизнес финансирует Дональда Трампа, а какой – Камалу Харрис? Кого больше поддерживают американские селебрити?
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5 ноября в США будут выбирать следующего президента. В преддверии выборов рейтинги кандидатов в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа практически сравнялись, по данным социологических опросов. Однако Трамп является фаворитом на биржах прогнозов, принимающих политические ставки.
Сколько стоили кампании Дональда Трампа и Камалы Харрис и кого поддержали Илон Маск, Билл Гейтс, Майкл Блумберг, Леонардо Ди Каприо, Бейонсе и Канье Вест?
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