Илона Маска вызвали в суд из-за раздачи $1 млн избирателям в США

Судья обязал миллиардера Илона Маска явиться на судебное заседание в Филадельфии по иску, направленному на то, чтобы помешать комитету политических действий America PAC, контролируемому миллиардером, выделить $1 млн избирателям в США, пишет Reuters .

Ключевые факты

Окружная прокуратура Филадельфии подала иск, назвав раздачу призов от комитета America PAC Маска, которая поддерживает бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, «незаконной лотереей», которая соблазняет жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

«Приказывается, чтобы все стороны присутствовали на слушании», – написал судья в среду в определении в суде общей юрисдикции округа Филадельфия.

Слушание по делу было перенесено с пятницы на утро четверга.

Маск пообещал давать по $1 млн каждый день тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и праве на оружие.

Министерство юстиции США направило в America PAC письмо с предупреждением о том, что раздача миллиардером подарков зарегистрированным избирателям, подписавшим его петицию, может нарушать федеральный закон.

Контекст

America PAC – комитет политических действий – основан Илоном Маском в этом году. Фонд нанял сотни сотрудников и начал работу по мобилизации избирателей в ключевых штатах. Маск вложил почти $75 млн в фонд America PAC, поддерживающий кандидата в президенты Дональда Трампа. Таким образом, самый богатый человек мира пытается повлиять на результат президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Илон Маск уже несколько месяцев публично поддерживает кандидатуру Трампа на пост президента США. Последний пообещал миллиардеру место в следующей администрации, если победит на выборах.

По данным WSJ, спонсорами America PAC, кроме Маска, выступают, в частности, компания Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт – гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.