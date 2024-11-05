Суддя дозволив Ілону Маску роздавати по $1 млн виборцям у США

Суддя штату Пенсільванія дозволив Ілону Маску роздавати виборцям по $1 млн на день, пише Reuters . Мільярдер, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа, пообіцяв давати по $1 млн щодня тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та право на зброю.

Ключові факти

За один день до запеклих президентських виборів у США юристи комітету політичних дій America PAC Ілона Маска спробували переконати суддю в тому, що роздавання грошей виборцям не є «незаконною лотереєю», як стверджував прокурор.

Юристи America PAC та його директор Кріс Янг заявили, що група розподіляла кошти залежно від того, хто найкраще представлятиме її протрампівський порядок денний, незважаючи на твердження мільярдера про те, що переможців обиратимуть випадково.

Маск уже роздав $16 млн зареєстрованим виборцям, які підписали його політичну петицію.

America PAC розпочала конкурс 19 жовтня. Він відкритий для зареєстрованих виборців у семи ключових штатах, що вагаються, – Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні, які підпишуть петицію, зобовʼязуючись підтримати свободу слова і право на зброю.

Окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер, демократ, 28 жовтня подав до суду, щоб заблокувати роздавання грошей у Пенсільванії, стверджуючи, що виплати були рівносильними незаконній лотереї з нечітко визначеними правилами.

Суддя відхилив заявку Краснера в короткій письмовій постанові і сказав, що викладе свої аргументи пізніше.

Адвокат Маска Енді Тейлор звинуватив офіс Краснера у спробі обмежити права жителів Пенсільванії, не давши їм підписати петицію. Намагаючись переконати суддю в тому, що розіграш не був незаконною лотереєю, адвокати Маска заявили, що розіграш був скоріше компенсацією для тих, хто був обраний представниками протрампівського America PAC. Янг дав свідчення про те, що він обрав переможців із числа кандидатів, які знялися у відеороликах America PAC, і дозволив використовувати їх зображення після перегляду їхніх соціальних мереж та зустрічі з ними за межами місць проведення заходів.

Джон Саммерс, адвокат з офісу Краснера, заявив, що визнання того, що розіграш не був випадковим, робить його не просто незаконною лотереєю, а й шахрайством.

Контекст

Цього року Маск став затятим прихильником Трампа і просував колишнього президента на своїй платформі соціальних мереж X. Згідно з федеральними даними, на даний момент він виділив близько $120 млн America PAC на підтримку зусиль із мобілізації та реєстрації виборців.

Експерти-юристи розходяться в думках щодо того, чи Маск порушує федеральні закони, які забороняють платити людям за реєстрацію для голосування.

За повідомленнями ЗМІ, Міністерство юстиції США попередило America PAC, що роздавання коштів може порушити федеральний закон, проте федеральні прокурори не ввели жодних публічних дій.

America PAC – комітет політичних дій – заснований Ілоном Маском цього року. Фонд найняв сотні співробітників і почав роботу з мобілізації виборців у ключових штатах. Ілон Маск уже кілька місяців публічно підтримує кандидатуру Трампа на посаду президента США. Останній пообіцяв мільярдерові місце в наступній адміністрації, якщо переможе на виборах.

За даними WSJ, спонсорами America PAC, окрім Маска, виступають, зокрема, компанія Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт і її чоловік Джо Крафт – гендиректор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.