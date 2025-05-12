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Мировые рынки растут на «прогрессе» в торговых переговорах США и Китая

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

США и Китай заявили о достижении существенного прогресса на торговых переговорах, состоявшихся в эти выходные в Женеве. Это первый реальный сигнал возможного ослабления торговой войны, что уже повлекло за собой рост фондовых индексов, нефти и укрепление доллара, пишет FT 12 мая.

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Подробности

  • Министр финансов США Скотт Бессент накануне сообщил, что переговоры с вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном были продуктивными. По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, стороны быстро пришли к согласию, что свидетельствует о меньших разногласиях, чем считалось.
  • Хэ Лифэн назвал переговоры «откровенными и конструктивными», а страны достигли «важного консенсуса», сообщило Xinhua.
  • США и Китай согласовали создание постоянного механизма для дальнейших консультаций по торговым и экономическим вопросам.
  • Президент Дональд Трамп, комментируя первый день переговоров, написал в Truth Social, что стороны добились «большого прогресса» и ведут переговоры в «дружественной, но конструктивной манере».
  • Мировые рынки выросли на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между крупнейшими экономиками мира.
  • Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись на 1,5% и 1,9% соответственно. Индекс Hang Seng в Гонконге прибавил 0,9%, а китайский CSI 300 вырос на 0,6%.
  • Юань укрепился на 0,2%, до 7,22 юаня за доллар. Доллар США поднялся на 0,3% по отношению к корзине основных валют.
  • Нефть марки Brent выросла на 2,6%, до $65,5 за баррель. Золото подешевело на 2,25%, до $3242 за тройскую унцию.
  • Доходность 10-летних облигаций США выросла на 0,03 процентных пункта, до 4,41%. Доходность облигаций изменяется в противоположном направлении к их цене.

Контекст

США и Китай находятся в состоянии торговой войны с 2018 года. В этом году Трамп ввел 145-процентные пошлины на китайские товары, Пекин ответил симметрично – 125-процентные пошлины. Напряжение повлияло на глобальные цепи поставок и повлекло за собой падение доверия инвесторов.

До переговоров стороны обменивались жесткими заявлениями. Пекин называл американские тарифы «экономическим шантажом» и обещал не идти на уступки.

В то же время в США росли опасения по поводу последствий: компании Walmart и Target предупреждали, что полки магазинов могут остаться пустыми. По данным Минторга США, розничные продажи выросли на 1,4% в марте, что стало самым большим месячным приростом за более чем два года. Американцы бросились скупать автомобили, электронику и товары для дома, опасаясь роста цен.

После падения объемов торговли и нестабильности на рынке облигаций Бессент публично признал, что ситуация не может длиться долго. Цель переговоров – «деэскалация, а не большая сделка», сказал он в интервью Fox News накануне переговоров.

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