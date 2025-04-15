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Трамп помогает евро бить рекорды. Что это значит для Украины? Стал ли евро популярнее доллара? Какие товары могут подорожать? Разбор Forbes Ukraine

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Долар, євро, курс /Getty Images

Как рекордный рост евро повлияет на экономику в Украине Фото Getty Images

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С начала апреля гривня к евро просела с 44,83 до 47,03 грн/€. Причина – торговые войны Дональда Трампа, снижающие доверие к доллару и тем самым повышающие популярность евро в мире. Готовы ли украинцы больше инвестировать в евро и как укрепление валюты ЕС может повлиять на украинскую экономику?

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