Трамп помогает евро бить рекорды. Что это значит для Украины? Стал ли евро популярнее доллара? Какие товары могут подорожать? Разбор Forbes Ukraine

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С начала апреля гривня к евро просела с 44,83 до 47,03 грн/€. Причина – торговые войны Дональда Трампа, снижающие доверие к доллару и тем самым повышающие популярность евро в мире. Готовы ли украинцы больше инвестировать в евро и как укрепление валюты ЕС может повлиять на украинскую экономику?
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