Китай готов ослабить торговую войну против США. Американский импорт на $45 млрд может попасть под исключения

Китай рассматривает возможность отмены 125% пошлин на некоторые американские товары. Пекин просит компании определить, какой импорт может попасть под исключения, пишет Reuters . Китай сигнализирует, что озабочен экономическими последствиями торговой войны с США.

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Министерство коммерции Китая создало рабочую группу, которая собирает списки товаров для возможного освобождения от пошлин. Компании могут подавать собственные предложения, сообщил анонимный источник.

Правительство спрашивает компании, какие американские товары невозможно заменить из других источников, потому что их отсутствие может остановить цепи поставок, отметил Майкл Гарт, президент Американской торговой палаты в Китае. Некоторые члены палаты сообщили, что на прошлой неделе импортировали товары без новых пошлин.

В преддверии среди бизнес-групп распространялся список из 131 категории товаров, которые могут освободить от пошлин. В него входят вакцины, химикаты и авиационные двигатели.

Аналитики Huatai Securities оценили, что эти товары составили $45 млрд импорта в прошлом году.

Таможенная служба Китая и Министерство коммерции не ответили на запросы.

Контекст

Торговая война между США и Китаем продолжается, и Вашингтон называет нынешнюю ситуацию экономически невыгодной. США уже ввели исключения для некоторых электронных товаров. Китай заявляет, что готов сражаться, пока США не отменят свои тарифы.

Тем не менее экономика Китая страдает: она приближается к дефляции, спрос слабый, потребительские расходы и настроения не восстановились после пандемии. Правительство призывает экспортеров переориентироваться на внутренний рынок, но компании жалуются на более низкие прибыли, слабый спрос и ненадежных клиентов.

Отмена тарифов – жест поддержки экономики, но в то же время оно уменьшает давление на США, позволяя восстановить часть торговли. Многие товары, в частности фармацевтическая продукция и этан для нефтехимии, трудно заменить, ведь США – единственный поставщик, либо альтернативы требуют несколько лет на производство. Например, фармацевтические гиганты AstraZeneca и GSK имеют заводы в США для лекарств, продаваемых в Китае, а переработчики этана уже просили Пекин о таможенных исключениях.

22 апреля Трамп заявил, что готов сократить пошлины на китайские товары. По его словам, 145% пошлины против Китая будут снижены.