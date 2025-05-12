Світові ринки зростають на «прогресі» у торговельних переговорах США та Китаю

США і Китай заявили про досягнення суттєвого прогресу на торговельних переговорах, які відбулися цими вихідними у Женеві . Це перший реальний сигнал можливого послаблення торгової війни, що вже спричинило зростання фондових індексів, нафти і зміцнення долара, пише FT 12 травня.

Деталі

Міністр фінансів США Скотт Бессент напередодні повідомив, що переговори з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном були продуктивними. За словами торгового представника США Джеймісона Гріра, сторони швидко дійшли згоди, що свідчить про менші розбіжності, ніж вважалося.

Хе Ліфен назвав переговори «відвертими та конструктивними», а країни досягли «важливого консенсусу», повідомило Xinhua.

США та Китай погодили створення постійного механізму для подальших консультацій з торговельних і економічних питань.

Президент Дональд Трамп, коментуючи перший день переговорів, написав у Truth Social, що сторони досягли «великого прогресу» і ведуть переговори у «дружній, але конструктивній манері».

Світові ринки зросли на тлі ознак прогресу в торговельних переговорах між найбільшими економіками світу.

Ф’ючерси на індекси S&P 500 і Nasdaq піднялися на 1,5% і 1,9% відповідно. Індекс Hang Seng у Гонконзі додав 0,9%, а китайський CSI 300 зріс на 0,6%.

Юань зміцнився на 0,2%, до 7,22 юаня за долар. Долар США піднявся на 0,3% щодо кошика основних валют.

Нафта марки Brent зросла на 2,6%, до $65,5 за барель. Золото подешевшало на 2,25%, до $3242 за трійську унцію.

Доходність 10-річних облігацій США зросла на 0,03 відсоткового пункта, до 4,41%. Доходність облігацій змінюється у протилежному напрямі до їхньої ціни.

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Контекст

США і Китай перебувають у стані торговельної війни з 2018 року. Цьогоріч Трамп запровадив 145-відсоткові мита на китайські товари, Пекін відповів симетрично – 125-відсоткові мита. Напруга вплинула на глобальні ланцюги постачання та спричинила падіння довіри інвесторів.

До переговорів сторони обмінювалися жорсткими заявами. Пекін називав американські тарифи «економічним шантажем» і обіцяв не йти на поступки.

Водночас у США зростали побоювання щодо наслідків: компанії Walmart і Target попереджали, що полиці магазинів можуть залишитися порожніми. За даними Мінторгу США, роздрібні продажі зросли на 1,4% у березні, що стало найбільшим місячним приростом за понад два роки. Американці кинулися скуповувати автомобілі, електроніку й товари для дому, побоюючись зростання цін.

Після падіння обсягів торгівлі та нестабільності на ринку облігацій Бессент публічно визнав: ситуація не може тривати довго. Мета переговорів – «деескалація, а не велика угода», сказав він в інтерв’ю Fox News напередодні переговорів.