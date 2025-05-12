Світові ринки зростають на «прогресі» у торговельних переговорах США та Китаю

США і Китай заявили про досягнення суттєвого прогресу на торговельних переговорах, які відбулися цими вихідними у Женеві. Це перший реальний сигнал можливого послаблення торгової війни, що вже спричинило зростання фондових індексів, нафти і зміцнення долара, пише FT 12 травня.
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Деталі
- Міністр фінансів США Скотт Бессент напередодні повідомив, що переговори з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном були продуктивними. За словами торгового представника США Джеймісона Гріра, сторони швидко дійшли згоди, що свідчить про менші розбіжності, ніж вважалося.
- Хе Ліфен назвав переговори «відвертими та конструктивними», а країни досягли «важливого консенсусу», повідомило Xinhua.
- США та Китай погодили створення постійного механізму для подальших консультацій з торговельних і економічних питань.
- Президент Дональд Трамп, коментуючи перший день переговорів, написав у Truth Social, що сторони досягли «великого прогресу» і ведуть переговори у «дружній, але конструктивній манері».
- Світові ринки зросли на тлі ознак прогресу в торговельних переговорах між найбільшими економіками світу.
- Ф’ючерси на індекси S&P 500 і Nasdaq піднялися на 1,5% і 1,9% відповідно. Індекс Hang Seng у Гонконзі додав 0,9%, а китайський CSI 300 зріс на 0,6%.
- Юань зміцнився на 0,2%, до 7,22 юаня за долар. Долар США піднявся на 0,3% щодо кошика основних валют.
- Нафта марки Brent зросла на 2,6%, до $65,5 за барель. Золото подешевшало на 2,25%, до $3242 за трійську унцію.
- Доходність 10-річних облігацій США зросла на 0,03 відсоткового пункта, до 4,41%. Доходність облігацій змінюється у протилежному напрямі до їхньої ціни.
Контекст
США і Китай перебувають у стані торговельної війни з 2018 року. Цьогоріч Трамп запровадив 145-відсоткові мита на китайські товари, Пекін відповів симетрично – 125-відсоткові мита. Напруга вплинула на глобальні ланцюги постачання та спричинила падіння довіри інвесторів.
До переговорів сторони обмінювалися жорсткими заявами. Пекін називав американські тарифи «економічним шантажем» і обіцяв не йти на поступки.
Водночас у США зростали побоювання щодо наслідків: компанії Walmart і Target попереджали, що полиці магазинів можуть залишитися порожніми. За даними Мінторгу США, роздрібні продажі зросли на 1,4% у березні, що стало найбільшим місячним приростом за понад два роки. Американці кинулися скуповувати автомобілі, електроніку й товари для дому, побоюючись зростання цін.
Після падіння обсягів торгівлі та нестабільності на ринку облігацій Бессент публічно визнав: ситуація не може тривати довго. Мета переговорів – «деескалація, а не велика угода», сказав він в інтерв’ю Fox News напередодні переговорів.
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