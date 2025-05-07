США та Китай проведуть перші переговори на тлі торгової війни

США та Китай цього тижня проведуть перші торговельні переговори з моменту, коли президент США Дональд Трамп розв’язав торгову війну, пише FT . Анонсовані переговори – це перший позитивний сигнал для бізнесу, який стурбований рекордним рівнем мит.

Деталі

Міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Ґрір зустрінуться зі своїми китайськими колегами в Женеві. Делегацію Китаю очолить віцепрем’єр Хе Ліфен, головний економічний посадовець країни.

Переговори, заплановані на суботу та неділю, стануть першою взаємодією на високому рівні між двома сторонами з моменту інавгурації Трампа в січні, на якій був присутній віцепрезидент Китаю Хань Чжен.

Бессент в інтерв’ю Fox News заявив, що переговори будуть спрямовані на деескалацію напруги, а не на укладення широкої торговельної угоди. «Йдеться про зниження напруги, а не про велику торговельну угоду. Спочатку потрібна деескалація, щоб рухатися далі», — сказав він.

Китай погодився на переговори після того, як американські посадовці натякнули на можливе зниження тарифів і висловили бажання вести переговори. Міністерство комерції Китаю зазначило, що рішення було прийнято з урахуванням глобальних очікувань, інтересів Китаю та закликів американських бізнесів і споживачів.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%, а 2 квітня оголосив глобальні взаємні мита.

9 квітня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.

Згодом Трамп підвищив мита на товари з Пекіна до 125% із попередніх 84%. Однак це додається до 20% мита, пов’язаного з фентанілом, яке Трамп раніше наклав на Китай. Таким чином ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%.

Китай оголосив 11 квітня, що застосовуватиме мито у розмірі 125% до всіх товарів США з 12 квітня в межах останньої ескалації.

За оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм становить значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки ймовірно призведе до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ.