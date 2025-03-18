Трамп и Путин провели переговоры. О чем договорились (обновляется)

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они продолжались более полутора часов, пишет NBC News со ссылкой на Белый дом.
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- Разговор прошел «отлично», сообщил CNN со ссылкой на российский источник. До этого заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявлял, что «беседа проходит хорошо».
- Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами обработке возможных путей урегулирования в Украине, которая должна быть устойчивой и долгосрочной, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.
- Комментируя инициативу о 30-дневном перемирии, Путин очертил ряд моментов, касающихся обеспечения контроля над возможным прекращением огня, заявили в Кремле. Ключевым условием для недопущения «эскалации конфликта» должно стать «полное прекращение зарубежной военной помощи и предоставления Киеву разведданных».
- По результатам переговоров Путин заявил, что РФ и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175.
- РФ и США договорились создать «экспертные группы по украинскому урегулированию».
- Путин и Трамп высказались за «нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире».
- Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней и дал поручение военным, сообщает Кремль.
- Белый дом заявил, что Трамп и Путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров о перемирии в Черном море. Эти переговоры должны начаться немедленно на Ближнем Востоке.
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