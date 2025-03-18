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Трамп і Путін провели переговори (оновлюється)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори телефоном. Вони продовжувалися півтори години, пише NBC News із посиланням на Білий дім. 

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Деталі

  • Розмова пройшла «дуже добре», повідомив CNN з посиланням на російське джерело.

Оновлюється…

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