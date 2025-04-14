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«Это их ошибка, но спросите их самих». Трамп прокомментировал российский удар по Сумам

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский баллистический удар по Сумам, в результате которого погибли 34 человека и 117 получили ранения. Он назвал событие «ужасным». Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS отметил, что визит Трампа в Украину помог бы последнему осознать масштабы преступлений российского лидера Владимира Путина.

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Подробности

  • «Мне сказали, что россияне допустили ошибку, но я считаю это ужасным. Эта война – ужасная. Да, это их ошибка, но спросите их самих», – заявил Трамп.
  • Он добавил, что если бы был президентом раньше, то не допустил бы начала войны, а сейчас работает над ее скорейшим завершением. Трамп подчеркнул, что это война Байдена, а не его, потому что предыдущая администрация президента США «давала им миллионы и миллионы долларов».
  • «Эта война позорная. Миллионы людей погибли, хотя могли жить», – подчеркнул президент США.
  • Зеленский выразил мнение, что пребывание Трампа в Украине дало бы ему возможность понять реальную ситуацию. «Уважаем вашу позицию, но перед любыми решениями или планами о переговорах приезжайте посмотреть на людей, гражданских, воинов, разрушенные больницы, церкви, погибших детей», – призвал он.
  • Эти слова Зеленский сказал во время визита в Кривой Рог, когда Россия нанесла ракетный удар по городу. «Приезжайте, посмотрите, а потом будем разрабатывать план завершения войны. Вы поймете, с кем имеете дело и что сделал Путин», – добавил он.
  • Говоря о российском терроре, Зеленский подчеркнул, что это делает невозможным доверие к России и переговоры с ней. Он также убежден, что Трамп как лидер сильного государства должен поддерживать Украину.
  • «Неправильно, что Америка хочет оставаться нейтральной», – подытожил Зеленский.
  • По состоянию на 21:00 13 апреля из-за обстрела Сум погибли 34 человека, в том числе двое детей. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. В результате атаки повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.
  • Спасатели провели демонтаж аварийных конструкций, разобрали поврежденные крыши. Временно восстановлено 234 окна, демонтировано 92 аварийных оконых и балконных проема.
  • Медики и психологи ГСЧС оказали помощь 55 лицам. На месте происшествия работали 111 спасателей и 26 единиц спецтехники ГСЧС Украины.
«Это их ошибка, но спросите их самих». Трамп прокомментировал российский удар по Сумам /Фото 1

Последствия обстрела Сум Фото: ГСЧС

«Это их ошибка, но спросите их самих». Трамп прокомментировал российский удар по Сумам /Фото 2

Последствия обстрела Сум Фото: ГСЧС

ГСЧС Украины

Последствия обстрела Сум Фото: ГСЧС Фото ГСЧС Украины

«Это их ошибка, но спросите их самих». Трамп прокомментировал российский удар по Сумам /Фото 3

Последствия обстрела Сум Фото: ГСЧС

«Это их ошибка, но спросите их самих». Трамп прокомментировал российский удар по Сумам /Фото 4

Последствия обстрела Сум Фото: ГСЧС

«Это их ошибка, но спросите их самих». Трамп прокомментировал российский удар по Сумам /Фото 5

Последствия обстрела Сум Фото: ГСЧС

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Контекст

13 апреля российские войска атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. Особенно разрушительным стал повторный удар, приведший к значительным человеческим потерям. В городе получили повреждения жилые дома, помещения Центра защиты прав человека, учебные заведения и магазины.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог назвал российский обстрел неприемлемым и подчеркнул, что именно поэтому президент Дональд Трамп стремится остановить войну.

«Атака российских сил на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье абсолютно недопустима. Десятки гражданских погибли и получили ранения. Как бывший военный, я понимаю принципы таргетинга, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп делает все возможное, чтобы прекратить войну», – заявил Келлог.

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х выразил «глубочайшие» соболезнования жертвам российского удара по Сумам. По его словам, эта атака является «трагическим напоминанием» о необходимости усилий президента Трампа и его администрации по завершению войны и установлению длительного мира.

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