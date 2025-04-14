«Це їхня помилка, але запитайте їх самих». Трамп прокоментував російський удар по Сумах

Президент США Дональд Трамп прокоментував російський балістичний удар по Сумах, унаслідок якого загинули 34 людини та 117 отримали поранення. Він назвав подію «жахливою». Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One. Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS зазначив, що візит Трампа до України допоміг би останньому усвідомити масштаби злочинів російського лідера Володимира Путіна.

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«Мені сказали, що росіяни припустилися помилки, але я вважаю це жахливим. Ця війна – жахлива. Так, це їхня помилка, але запитайте їх самих», – заявив Трамп.

Він додав, що якби був президентом раніше, то не допустив би початку війни, а зараз працює над її якнайшвидшим завершенням. Трамп наголосив, що це війна Байдена, а не його, бо попередня адміністрація президента США «давала їм мільйони й мільйони доларів».

«Ця війна ганебна. Мільйони людей загинули, хоча могли жити», – підкреслив президент США.

Зеленський висловив думку, що перебування Трампа в Україні дало б йому змогу зрозуміти реальну ситуацію. «Поважаємо вашу позицію, але перед будь-якими рішеннями чи планами про переговори приїжджайте подивитися на людей, цивільних, воїнів, зруйновані лікарні, церкви, загиблих дітей», – закликав він.

Ці слова Зеленський сказав під час візиту до Кривого Рогу, коли Росія завдала ракетного удару по місту. «Приїжджайте, подивіться, а тоді розроблятимемо план завершення війни. Ви зрозумієте, з ким маєте справу і що зробив Путін», – додав він.

Говорячи про російський терор, Зеленський наголосив, що це унеможливлює довіру до Росії та переговори з нею. Він також висловив переконання, що Трамп як лідер сильної держави має підтримувати Україну.

«Неправильно, що Америка хоче залишатися нейтральною», – підсумував Зеленський.

Станом на 21:00 13 квітня через обстріл Сум загинуло 34 особи, зокрема двоє дітей. Постраждали 117 людей, із них 15 дітей. Унаслідок атаки пошкоджено 51 будівлю, 34 легкові автомобілі та один тролейбус.

Рятувальники провели демонтаж аварійних конструкцій, розібрали пошкоджені дахи. Тимчасово відновлено 234 вікна, демонтовано 92 аварійні віконні та балконні отвори.

Медики та психологи ДСНС надали допомогу 55 особам. На місці події працювали 111 рятувальників і 26 одиниць спецтехніки ДСНС України.

Наслідки обстрілу Сум Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Сум Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Сум Фото: ДСНС Фото ДСНС України Наслідки обстрілу Сум Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Сум Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Сум Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

13 квітня російські війська атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Особливо руйнівним став повторний удар, який призвів до значних людських втрат. У місті зазнали пошкоджень житлові будинки, приміщення Центру захисту прав людини, навчальні заклади та магазини.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог назвав російський обстріл неприйнятним і наголосив, що саме тому президент Дональд Трамп прагне зупинити війну.

«Атака російських сил на цивільні об’єкти в Сумах у Вербну неділю є абсолютно неприпустимою. Десятки цивільних загинули та отримали поранення. Як колишній військовий, я розумію принципи націлювання, і це неправильно. Саме тому президент Трамп робить усе можливе, щоб припинити цю війну», – заявив Келлог.

Держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі Х висловив «найглибші» співчуття жертвам російського удару по Сумах. За його словами, ця атака є «трагічним нагадуванням» про необхідність зусиль президента Трампа та його адміністрації для завершення війни та встановлення тривалого миру.