Дональд Трамп предлагает не запрещать TikTok в США еще некоторое время

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возможность временного продолжения работы TikTok в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на встрече с поклонниками в Финиксе, штат Аризона, пишет Reuters 23 декабря.

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«Мы должны подумать над этим вопросом, ведь мы использовали TikTok и получили фантастический отклик – миллиарды просмотров», – сказал Трамп, выступая на мероприятии AmericaFest. «Мне показали график, и это был рекорд. Тогда я подумал: «Возможно, надо сохранить эту штуку на время».

Это заявление стало мощным сигналом о том, что Трамп, по всей вероятности, не поддерживает полный выход TikTok с рынка США, пишет издание.

Контекст

Законодательство, предусматривающее разделение или запрет TikTok, получило поддержку администрации Джо Байдена из-за угроз национальной безопасности. Министерство юстиции США заявило, что приложение может быть инструментом пропаганды и шпионажа для китайских властей. Закон был принят Конгрессом при двухпартийной поддержке.

TikTok оспаривает закон, называя его неконституционным, и утверждает, что отделение от ByteDance технически «невозможно» в определенные сроки. Китай также выразил свое несогласие с идеей продажи платформы.

Избранный президент Дональд Трамп пока не объяснил, как планирует избежать запрета TikTok, однако эксперты предполагают, что он может объявить платформу независимой от китайского влияния, что позволит продолжить ее работу.

Американские компании активно ищут возможности наладить отношения с новоизбранным президентом. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа. Также к списку доноров присоединились Amazon и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

16 декабря генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. TikTok надеется на то, что новый президент найдет способ избежать запрета платформы в США. Трамп заявил, что его администрация ищет пути спасти популярное видеоприложение от ограничений.