Дональд Трамп встретился с гендиректором TikTok Шоу Цзы Чу. Платформа пытается избежать запрета в США

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 16 декабря, поскольку популярное видеоприложение возлагает надежды на нового президента, который спасет его от запрета в США, пишет Financial Times 17 декабря со ссылкой на источники.

Ключевые факты

Приложение, принадлежащее ByteDance, может быть запрещено для 170 млн пользователей компании в США, если она не откажется от своей китайской материнской компании в соответствии с законом, который вступит в силу 19 января, за день до инаугурации Трампа в должности президента.

Частная встреча Трампа с Шоу Цзы Чу состоялась на фоне того, что попытки TikTok бороться с запретом в суде пока не увенчались успехом.

Ранее Трамп заявлял, что спасет платформу, пытаясь сохранить конкуренцию с Meta Марка Цукерберга, которую он критиковал за цензуру правых голосов.

Выступая перед журналистами на своем курорте Мар-а-Лаго, Трамп подтвердил это мнение, заявив, что он немного симпатизирует TikTok.

«Мы рассмотрим этот вопрос», – сказал Трамп, когда его спросили, как он планирует отменить запрет на приложение в следующем месяце.

TikTok поддержал позицию Трампа, подав 16 декабря ходатайство о том, чтобы Верховный суд временно заблокировал закон.

«Существует обоснованная вероятность того, что новая администрация приостановит исполнение закона или иным образом попытается смягчить его наиболее серьезные потенциальные последствия», – говорится в иске TikTok.

Контекст

Закон о разделе или запрете платформы был поддержан администрацией Джо Байдена из соображений национальной безопасности, а Министерство юстиции утверждало, что приложение может использоваться Пекином с целью пропаганды и шпионажа. Закон был принят при двухпартийной поддержке в Конгрессе.

TikTok считает закон неконституционным и заявил, что отделение от ByteDance будет технически «невыполнимым» в срок действия закона. Пекин также заявил, что выступает против продажи.

Трамп не прояснил, какие механизмы он будет использовать для избежания запрета TikTok. Некоторые эксперты отмечают, что закон разрешает TikTok продолжать работу, если президент определит, что программа больше не находится под контролем Китая, предполагая, что Трамп может просто объявить об этом.

Американские компании и их руководители выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с избранным президентом США, генеральный директор Meta Марк Цукерберг пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа. Amazon и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также сделали пожертвования.