Уплатили $1 млн налогов – получили обыски. БЭБ пришло к двум моделям OnlyFans, но испугало всех авторов домашнего порно. Почему штормит индустрию, зарабатывающую сотни миллионов гривен

Бюро экономической безопасности Украины пришло с обысками к двум моделям платформы сервиса с домашним порно и эротикой OnlyFans. Причина – якобы умышленная неуплата налогов на миллионы гривен, хотя креаторы уплатили их месяцем раньше. Forbes поговорил с моделями OnlyFans и БЭБ о ситуации

«Группа людей влетела в квартиру моих родителей с обыском. Говорили матери, что мне светит 12 лет тюрьмы. Папа после инсульта, и после этого визита совсем перестал разговаривать», – анонимно рассказывает модель OnlyFans, которая накануне обыска заплатила за свою деятельность на платформе $520 000 налогов.

Осенью 2024 года налоговая массово рассылала украинским моделям платформы OnlyFans «письма счастья» с требованиями уплатить налоги с иностранных доходов. Речь шла о тысячах случаев. Страх получить уголовную ответственность удерживает моделей легализовать деятельность – в Украине запрещено распространять порноконтент и зарабатывать на нем.

«Ко мне БЭБ пришло с обыском, хотя я уплатила налог с дохода более чем в $3 млн», – говорит гражданка «К», о которой упоминал в своих постах с призывами к моделям задекларировать доходы глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев. Мне безосновательно приписывают уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и создание Instagram-агентства, которое помогает другим девушкам зарабатывать, в частности на OnlyFans, говорит она. Другая упоминавшаяся в посту Гетманцева модель – гражданка «С», к родителям которой пришло БЭБ.