В России практически полностью заблокировали YouTube

Трафик видеохостинга YouTube в России сократился до 20% от показателей до так называемого замедления. YouTube де-факто заблокирован в РФ, сообщил 23 декабря IT-эксперт и исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, передает Meduza .

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Через сервис мониторинга Google последние дни показали значительное ограничение доступа к YouTube.

На сегодняшний день трафик из РФ составляет 8,5 пойнтов, тогда как до «замедления» этот показатель был 40 пойнтов, что свидетельствует о фактической блокировке YouTube в России, говорит эксперт.

Контекст

В середине июля российские пользователи начали жаловаться на пониженную скорость загрузки видео на YouTube. Роскомнадзор объяснил это «износом оборудования Google», которое не обновлялось после выхода компании из России из-за войны в Украине. Однако Google опроверг эти заявления, отметив, что при использовании VPN проблемы с загрузкой не возникают.

Согласно сообщениям российского издания Meduza со ссылкой на источники в телекоммуникационной сфере, власти РФ предупредили ведущих операторов связи о намерении ограничить скорость воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Такое ограничение позволит только слушать аудио или просматривать видео с разрешением до 240 p. Полная блокировка YouTube не планируется: власти надеются, что россияне сами прекратят пользоваться платформой из-за неудобств.