Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов

Румынский Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов. Об этом говорится в сообщении суда от 6 декабря. Такое решение судьи приняли после срочного совещания, реагируя на многочисленные запросы об отмене выборов.
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Подробности
- Аргументами стали данные, рассекреченные Высшим советом обороны страны. Румынское издание Digi24 сообщило, что ультраправый кандидат Келин Джорджеску нарушил избирательное законодательство: организовал масштабную рекламную кампанию, привлекая алгоритмы соцсетей, в частности TikTok, для быстрого роста популярности.
- Все этапы избирательного процесса будут проведены заново. Правительство страны обязано назначить новую дату голосования и разработать соответствующий календарный план.
Контекст
Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. Во второй тур прошли ультраправый кандидат Калин Джорджеску и либеральная проевропейская политик Елена Ласкони. Ласкони с минимальным преимуществом в 2700 голосов опередила действующего премьер-министра Марчела Чолаку.
Джорджеску, ранее представлявший ультраправый Альянс за объединение румын, получил 22,94% голосов. Ласкони, представитель Союза спасения граждан (USR), набрала 19,17%, опередив Чолака, получившего 19,15%. Кандидат-ультранационалист Джордж Симон, известный своей антиподдержкой Украины и симпатиями к Дональду Трампу, завершил избирательную гонку с результатом 13,87%.
Лидерство Джорджеску вызвало скандал, ведь его обвинили во влиянии на выборы через платформу TikTok. Еврокомиссия обратилась к TikTok с просьбой предоставить информацию о мерах, направленных на борьбу с неаутентичным использованием сервиса и рисками, связанными с системой рекомендаций контента.
Расследование румынской разведки показало, что кампанию Джорджеску частично финансировал TikTok-аккаунт bogpr, которым пользуется румынский гражданин Богдан Песчир. В течение месяца он перевел $381 000 на продвижение Джорджеску через платформу.
1 декабря в Румынии прошли парламентские выборы, на которых явка составляла 52,33%, что превышает предыдущие показатели (в 2020 году – всего 33,3%). В голосовании приняли участие более 9,2 млн граждан.
По данным экзитполов агентства CURS, лидером стала Социал-демократическая партия (СДП) премьера Марчела Чолаку, получившая 26%. Ультраправый Альянс за объединение румын получил 19%, в то время как либеральная партия и правоцентристский Союз «Спасите Румынию» получили по 15%.
Выборы проходили с участием 39 политических партий и 19 организаций национальных меньшинств.
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