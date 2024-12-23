Дональд Трамп пропонує не забороняти TikTok у США ще деякий час

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує можливість тимчасового продовження роботи TikTok у Сполучених Штатах. Про це він заявив на зустрічі з прихильниками в Фініксі, штат Арізона, пише Reuters 23 грудня.

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«Ми маємо подумати над цим питанням, адже ми використали TikTok і отримали фантастичний відгук – мільярди переглядів», – сказав Трамп, виступаючи на заході AmericaFest. «Мені показали графік, і це був рекорд. Тоді я подумав: «Можливо, треба зберегти цю штуку на деякий час».

Ця заява стала потужним сигналом про те, що Трамп, ймовірно, не підтримує повний вихід TikTok з ринку США, пише видання.

Контекст

Законодавство, яке передбачає поділ або заборону TikTok, отримало підтримку адміністрації Джо Байдена через загрози національній безпеці. Міністерство юстиції США заявило, що додаток може бути інструментом пропаганди та шпигунства для китайської влади. Закон був ухвалений Конгресом за двопартійної підтримки.

TikTok оскаржує закон, називаючи його неконституційним, і стверджує, що відділення від ByteDance є технічно «неможливим» у визначені терміни. Китай також висловив свою незгоду з ідеєю продажу платформи.

Обраний президент Дональд Трамп поки не пояснив, як планує уникнути заборони TikTok, однак експерти припускають, що він може оголосити платформу незалежною від китайського впливу, а це дозволить продовжити її роботу.

Американські компанії активно шукають можливості налагодити відносини з новообраним президентом. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг пожертвував $1 млн на інавгурацію Трампа. Також до списку донорів приєдналися Amazon та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

16 грудня генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok покладає надії на те, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи врятувати популярний відеододаток від обмежень.