Трамп обратился к американцам на фоне нестабильности рынков и эскалации торговой войны

Президент США Дональд Трамп призвал американцев сохранять спокойствие и продолжать инвестировать на фоне масштабных ответных пошлин. Об этом он написал в Truth Social 9 апреля. Это говорит о том, что Белый дом внимательно следит за реакцией рынка на пошлины.

Ключевые факты

«Это отличное время для покупки», – написал Трамп в своем сообщении в социальных сетях.

Президент также призвал своих подписчиков быть спокойными и добавил свой прогноз, что все будет хорошо. «США будут больше и лучше, чем когда-либо ранее», – добавил он.

После публикации президента акции начали расти. Индекс S&P 500 подскочил на 1,12%, индекс Dow Jones вырос на 0,74%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос на 2,05% после получасовой торговли.

Трамп также упомянул заявление главы JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона, который похвалил идею фиксирования пошлин и торговли. В то же время Трамп не прокомментировал прогноз Даймона в том же интервью о том, что рецессия является «вероятным результатом» тарифных шагов Трампа.

Контекст

Трамп и другие представители администрации в значительной степени преуменьшают значимость рыночных махинаций после решения повысить пошлины до самого высокого уровня за столетие, утверждая, что эти меры оживят внутреннее производство, а будущий законопроект президента о снижении налогов будет способствовать росту экономики, пишет Bloomberg.

Индекс S&P 500 упал более чем на 14%, а индекс Nasdaq – более чем на 19% с начала года, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается администрация в ходе реформирования международной торговой системы.

Ожидается, что переговоры с партнерами, включая Японию, Южную Корею, Европу и Индию, начнутся в ближайшие дни и Трамп будет предлагать перспективу снижения или отмены тарифов в обмен на торговые и нормативные уступки от торговых партнеров. Но другие – включая, прежде всего, Китай и ЕС – отреагировали на тарифы Трампа пошлинами на экспорт США в ответ.