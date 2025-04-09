«Це відмінний час для покупки». Трамп звернувся до американців на тлі ескалації торгової війни

Президент США Дональд Трамп закликав американців зберігати спокій і продовжувати інвестувати на тлі масштабних мит у відповідь. Про це він написав у Truth Social 9 квітня. Це свідчить про те, що Білий дім уважно стежить за реакцією ринку на мита.

Ключові факти

«Це відмінний час для покупки», – написав Трамп у своєму повідомленні в соціальних мережах.

Президент також закликав своїх підписників «бути спокійними» і додав свій прогноз, що «все буде добре». «США будуть більші і кращі, ніж будь-коли раніше», – додав він.

Після публікації президента акції почали зростати. Індекс S&P 500 підскочив на 1,12%, індекс Dow Jones виріс на 0,74%, а високотехнологічний індекс Nasdaq виріс на 2,05% після півгодинної торгівлі.

Трамп також згадав заяву очільника JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймона, який похвалив ідею фіксування мит і торгівлі. Водночас Трамп не прокоментував прогноз Даймона у тому ж інтервʼю про те, що рецесія є «імовірним результатом» тарифних кроків Трампа.

Контекст

Трамп та інші представники адміністрації значною мірою применшують значущість ринкових махінацій після рішення підвищити мита до найвищого рівня за сторіччя, стверджуючи, що ці заходи пожвавлять внутрішнє виробництво, а майбутній законопроект президента про зниження податків сприятиме зростанню економіки, пише Bloomberg.

Індекс S&P 500 впав більш ніж на 14%, а індекс Nasdaq – більш ніж на 19% з початку року, що наголошує на труднощах, з якими стикається адміністрація в ході реформування міжнародної торгової системи.

Очікується, що переговори з партнерами, включаючи Японію, Південну Корею, Європу та Індію, розпочнуться найближчими днями, і Трамп пропонуватиме перспективу зниження або скасування тарифів в обмін на торговельні та нормативні поступки від торгових партнерів. Але інші – включаючи, перш за все, Китай та ЄС – відреагували на тарифи Трампа митами на експорт США у відповідь.