ЕС вводит контрмеры против США на €21 млрд в ответ на пошлины на сталь и алюминий

Государства-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии о введении торговых контрмер против США в ответ на 25-процентные пошлины президента Дональда Трампа на экспорт стали и алюминия из блока, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ключевые факты

ЕС считает пошлины США «неоправданными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике».

Голосование государств-членов означает, что как только внутренние процедуры Еврокомиссии будут завершены, а акт о внедрении опубликован – контрмеры вступят в силу. Пошлины начнут действовать с 15 апреля.

«Эти контрмеры могут быть прекращены в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров», – сообщила Еврокомиссия.

По данным Bloomberg, Европейский союз одобрил пошлину на американские товары на общую сумму около €21 млрд. Пошлины будут нацелены на определенные американские штаты и включать такие продукты, как соя из Луизианы, где проживает спикер палаты представителей Майк Джонсон, а также алмазы, сельскохозяйственная продукция, птица и мотоциклы.

Этот шаг усиливает растущую трансатлантическую торговую войну, поскольку США также применили универсальный тариф в размере 20% почти ко всему европейскому экспорту, а также отдельную пошлину в размере 25% на автомобили и некоторые автозапчасти.

Трамп заявил, что объявит о дополнительных тарифах на пиломатериалы, полупроводниковые чипы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа затрагивают товары ЕС на сумму около €380 млрд.

Некоторые тарифы ЕС вступят в силу 15 апреля, тогда как другой список будет введен в середине мая, а третий начнет действовать с 1 декабря. Большинство товаров облагаются 25%-ной пошлиной, а несколько категорий будут облагаться 10%-ным сбором.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

Блок из 27 стран сталкивается с 25-процентными импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили, а также «ответными пошлинами» в размере 20% почти на все другие товары в рамках политики Трампа.

Голосование 9 апреля подчеркнуло единство в столицах ЕС перед эскалацией торгового спора Трампа. Еврокомиссия также готовит набор контрмер в ответ на так называемые взаимные пошлины США. Комиссия планирует объявить свои планы в начале следующей недели, а затем начать консультации с государствами-членами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что у ЕС «много карт», включая ответные тарифы и нацеливание на американские сервисные и технологические компании. Блок по-прежнему хочет найти решение таможенного спора путём переговоров, но до сих пор ему не удалось провести содержательные переговоры с администрацией США.