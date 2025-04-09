Ответ Трампа. Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 84%

Китай в ответ на введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом объявил, что повысит пошлины на американские товары еще на 50% – до 84%, пишет Bloomberg . Это свидетельствует о дальнейшей эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ключевые факты

Китайские контрмеры вступают в силу 10 апреля, согласно правительственному заявлению 9 апреля.

Министерство торговли заявило, что добавило 12 американских организаций в список экспортного контроля и 6 – в список «ненадежных организаций».

Компании, добавленные в список экспортного контроля, включают American Photonics и Novotech. Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям будет запрещен. Тем, кто был добавлен в список ненадежных организаций, включая Shield AI и Sierra Nevada Corporation, будет запрещено заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также инвестировать в Китай.

Заявление Китая прозвучало после вступления в силу последних тарифов Трампа, в результате чего объявленная в этом году совокупная ставка достигла 104% .

. Сначала Трамп оправдывал повышение пошлин на китайские товары на 34%, считая это справедливым способом компенсировать барьеры, установленные Пекином против американских компаний и товаров, а затем усилил это повышение после того, как Пекин ответил пошлиной.

Снижение фьючерсов на американские фондовые индексы набирает обороты. Контракты на индекс S&P 500 упали на 1,4%, а контракты на Nasdaq 100 – на 1,2%.

Контекст

В последние дни тарифные планы Трампа взбудоражили мировые рынки. Индекс S&P 500 потерял более $5 трлн с тех пор, как Трамп шокировал торговых партнеров США общими тарифами и «взаимными» сборами, вызвав предупреждение об ускорении инфляции и замедлении экономического роста или прямой рецессии.

Пекин заявил, что введет пошлину в размере 34% на импорт из США после вступления в силу пошлин США на китайские товары. 7 апреля Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на китайские товары.

Министерство торговли Китая 8 апреля заявило, что примет дополнительные ответные меры, если Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары. Пекин пообещал предпринять решительные действия для стабилизации рынков и «бороться до конца».

Угрозы Трампа наложить на Китай дополнительные 50% пошлины, что приведет к увеличению общего сбора до 104%, прозвучали после того, как Пекин дал понять, что не уступит в торговой войне.