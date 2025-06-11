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Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Китаем и озвучил детали

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

США и Китай достигли торгового соглашения, стороны договорились о поставках редкоземельных металлов в США. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети ThruthSocial. В рамках соглашения пошлины на китайские товары составят 55%, на американские – 10%.

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Ключевые факты

  • «Наше соглашение с Китаем завершено, ожидается лишь окончательное одобрение президентом Си и мной», – написал он.
  • По его словам, Китай согласился поставить США все необходимые редкоземельные элементы и магниты авансом. Пекин же получит «то, о чем договаривались», включая возможность обучения китайских студентов в колледжах и университетах США.
  • Трамп назвал двусторонние отношения между странами «отличными» и отметил, что США установят пошлины на китайские товары на уровне 55%, в то время как Китай оставит 10% пошлины.
Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Китаем и озвучил детали /Фото 1
  • По словам президента США, он планирует лично тесно сотрудничать с Си для открытия рынка КНР для американского бизнеса.

Контекст

10 мая в Женеве начались переговоры с участием от США – министра финансов Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира, а от Китая – вице-премьера Хэ Лифена. Уже 11 мая стороны объявили о достижении «таможенного перемирия»: США соглашались приостановить 24% со своей дополнительной пошлины, оставив в общей сложности 10%, что снизило эффективную ставку со 145% до около 30%. Китай сделал зеркальный шаг – прекратил 24% своих надбавок и удержал 10%, таким образом уменьшив пошлины со 125% до около 10% на 90 дней. Также договорились о новом механизме диалога – с регулярными встречами на уровне рабочих групп.

Но уже в конце мая обе стороны обвинили друг друга в нарушении Женевских договоренностей – Соединенные Штаты заявили, что Китай продолжал ограничивать экспорт редкоземельных элементов, несмотря на соглашение, Пекин ответил, что это на самом деле США не выполнили обязательства.

5 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином, продолжавшийся около полутора часов. Трамп назвал его «очень позитивным», уточнив, что обсуждались детали Женевского соглашения и произошел обмен приглашениями на визиты. Китай, в свою очередь, подтвердил состоявшийся разговор и призвал США отменить «негативные мероприятия» – ограничения на экспорт технологий, студенческие визы и экспортные санкции, а также призвал соблюдать Женевское перемирие.

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