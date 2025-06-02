Китай звинуватив США у «серйозному порушенні» торговельного перемир’я, укладеного в Женеві в травні 2025 року, і пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів. Напруженість посилилася після заяв Дональда Трампа про порушення Китаєм угоди через повільний експорт рідкісноземельних металів, пише FT .

Деталі

Міністерство торгівлі Китаю 2 червня заявило, що США порушили торговельну угоду, укладену 12 травня в Женеві. Йдеться про запровадження «дискримінаційних та обмежувальних заходів», які підривають домовленості та шкодять Китаю.

Серед заходів, які викликали критику Пекіна, – попередження про використання чипів Huawei у світі, припинення продажів програмного забезпечення для дизайну чипів китайським компаніям і скасування віз для китайських студентів.

Китай стверджує, що дотримувався угоди, яка передбачала тимчасове зниження взаємних мит, що сягали 145%. Натомість Трамп у п’ятницю звинуватив Китай у «повному порушенні» угоди, висловивши невдоволення повільним темпом експорту рідкісноземельних металів до США.

Мінторг Китаю назвав дії США «одностороннім провокуванням нових торговельних конфліктів» і відкинув звинувачення. Пекін заявив, що Вашингтон має переглянути власну політику. Китай зберіг режим експортних обмежень на рідкісноземельні метали, запроваджений у квітні, лише повільно схвалюючи поставки до США.

Загострення напруженості позначилося на ринках: індекс Hang Seng у Гонконгу впав на 1,5%, японський Nikkei 225 – на 1,3%, а офшорний юань послабшав на 0,1% до 7,21 за долар. Фондові ринки материкового Китаю були закриті через свято.

Трамп сподівається врегулювати суперечку під час телефонної розмови з Сі Цзіньпіном, яку він анонсував кілька разів, але вона досі не відбулася.

Контекст

Нова ескалація між США та Китаєм підкреслює крихкість домовленостей на тлі геополітичної напруженості. Угода від 12 травня мала на меті розрядити торговельну війну, що посилилася через високі мита, але повільне виконання Китаєм зобов’язань щодо експорту рідкісноземельних металів викликало розчарування у Вашингтоні.

Ці метали є стратегічно важливими, і їхній дефіцит може послабити американську промисловість, що змушує США шукати альтернативні джерела або тиснути на Китай.

Заяви Китаю про готовність до рішучих заходів сигналізують про можливість подальшого загострення, якщо сторони не досягнуть компромісу.

30 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм зайшли в глухий кут, і для досягнення угоди між двома найбільшими економіками світу може знадобитися пряма розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном.