США и Китай взяли 90-дневную паузу в торговой войне: взаимные пошлины существенно снизят

США и Китай на 90 дней снизят взаимные пошлины на товары, говорится в совместном заявлении, обнародованном 12 мая в Женеве. Цель этого шага – уменьшить торговое напряжение и дать сторонам еще три месяца для урегулирования противоречий, пишет Bloomberg .

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Совокупные американские пошлины на большинство китайских товаров снизят со 145% до 30% (включая пошлины, связанные с фентанилом) с 14 мая. В ответ Китай снизит свои пошлины на американские товары со 125% до 10%.

«У нас была основательная и продуктивная дискуссия по фентанилу, – сказал министр финансов США Скотт Бессент. – Мы согласны, что ни одна из сторон не хочет разрывать экономические связи».

В совместном заявлении говорится, что стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых вопросов.

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Контекст

Это объявление стало шагом к деэскалации торговой войны, повлекшей за собой резкое падение объемов торговли между странами. Ранее стороны сообщали о «существенном прогрессе» на переговорах – это поддержало рынки и помогло китайским акциям отыграть потери после заявления президента Дональда Трампа 2 апреля о введении новых пошлин.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что США стремятся к более сбалансированной торговле с Китаем.

Белый дом в первом заявлении в воскресенье назвал договоренность «торговым соглашением», однако пока непонятно, к какой цели стремятся обе стороны и сколько времени займет ее достижение. Китай ранее требовал полной отмены пошлин, что противоречит целям США – уменьшить или ликвидировать торговый дефицит.

Несмотря на положительную реакцию рынков на сообщения о прогрессе, опыт показывает: достижение полноценного соглашения может занять много времени, если это вообще возможно, отметил Bloomberg.

В 2018 году стороны уже объявляли о «паузе» в конфликте после раунда переговоров, но США быстро отозвали свое согласие. В результате свыше 18 месяцев продолжались новые пошлины и переговоры, прежде чем в январе 2020 года было подписано соглашение «Фаза первая».

В конце концов Китай не выполнил свои обязательства по этому соглашению, а торговый дефицит США с Китаем вырос во время пандемии, что и привело к нынешнему обострению.