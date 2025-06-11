США та Китай досяли торгової угоди, сторони домовилися про постачання рідкісноземельних металів до США. Про це написав президент США Дональд Трамп у соцмережі ThruthSocial . В рамках угоди мита на китайські товари становитимуть 55%, на американські – 10%.

Ключові факти

«Наша угода з Китаєм завершена, очікується лише остаточне схвалення з президентом Сі та мною», – написав він.

За його словами, Китай погодився поставити США усі необхідні рідкісноземельні елементи та магніти авансом. Натомість Пекін отримає «те, про що домовлялися», включаючи можливість навчання китайських студентів у коледжах та університетах США.

Трамп назвав двосторонні відносини між країнами «відмінними» і зазначив, що США встановлять мита на китайські товари на рівні 55%, тоді як Китай залишить 10% мита.

За словами президента США, він планує особисто тісно співпрацювати з Сі для «відкриття ринку КНР» для американського бізнесу.

Контекст

10 травня в Женеві почалися переговори за участі від США – міністра фінансів Скота Бессента та торгового представника Джеймісона Гріра, а від Китаю – віце-прем’єра Хе Ліфена. Вже 11 травня сторони оголосили про досягнення «митного перемир’я»: США погоджувалися призупинити 24% зі свого додаткового мита, залишивши загалом 10%, що знизило ефективну ставку з 145% до близько 30%. Китай зробив дзеркальний крок – припинив 24% зі своїх надбавок і утримав 10%, таким чином зменшивши мита з 125% до близько 10% на 90 днів. Також домовилися про новий механізм діалогу – із регулярними зустрічами на рівні робочих груп.

Але вже в кінці травня обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні Женевських домовленостей – Сполучені Штати заявили, що Китай продовжував обмежувати експорт рідкоземельних елементів, незважаючи на угоду, натомість Пекін відповів, що це насправді США не виконали зобов’язання .

5 червня 2025 року відбулася телефонна розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном, що тривала близько півтори години. Трамп назвав її «дуже позитивною», уточнив, що обговорювалися деталі Женевської угоди й обмінялися запрошеннями на візити. Китай, своєю чергою, підтвердив розмову та закликав США скасувати «негативні заходи» – обмеження на експорт технологій, студентські візи й експортні санкції, а також закликав дотримуватися Женевського перемир’я.