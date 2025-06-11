Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Китаєм і озвучив деталі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

США та Китай досяли торгової угоди, сторони домовилися про постачання рідкісноземельних металів до США. Про це написав президент США Дональд Трамп у соцмережі ThruthSocial. В рамках угоди мита на китайські товари становитимуть 55%, на американські – 10%.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ключові факти

  • «Наша угода з Китаєм завершена, очікується лише остаточне схвалення з президентом Сі та мною», – написав він.
  • За його словами, Китай погодився поставити США усі необхідні рідкісноземельні елементи та магніти авансом. Натомість Пекін отримає «те, про що домовлялися», включаючи можливість навчання китайських студентів у коледжах та університетах США.
  • Трамп назвав двосторонні відносини між країнами «відмінними» і зазначив, що США встановлять мита на китайські товари на рівні 55%, тоді як Китай залишить 10% мита.
Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Китаєм і озвучив деталі /Фото 1
  • За словами президента США, він планує особисто тісно співпрацювати з Сі для «відкриття ринку КНР» для американського бізнесу.

Контекст

10 травня в Женеві почалися переговори за участі від США – міністра фінансів Скота Бессента та торгового представника Джеймісона Гріра, а від Китаю – віце-прем’єра Хе Ліфена. Вже 11 травня сторони оголосили про досягнення «митного перемир’я»: США погоджувалися призупинити 24% зі свого додаткового мита, залишивши загалом 10%, що знизило ефективну ставку з 145% до близько 30%. Китай зробив дзеркальний крок – припинив 24% зі своїх надбавок і утримав 10%, таким чином зменшивши мита з 125% до близько 10% на 90 днів. Також домовилися про новий механізм діалогу – із регулярними зустрічами на рівні робочих груп.

Але вже в кінці травня обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні Женевських домовленостей – Сполучені Штати заявили, що Китай продовжував обмежувати експорт рідкоземельних елементів, незважаючи на угоду, натомість Пекін відповів, що це насправді США не виконали зобов’язання .

5 червня 2025 року відбулася телефонна розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном, що тривала близько півтори години. Трамп назвав її «дуже позитивною», уточнив, що обговорювалися деталі Женевської угоди й обмінялися запрошеннями на візити. Китай, своєю чергою, підтвердив розмову та закликав США скасувати «негативні заходи» – обмеження на експорт технологій, студентські візи й експортні санкції, а також закликав дотримуватися Женевського перемир’я.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні