Президент США Дональд Трамп 5 червня провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Деталі

За словами Трампа, розмова тривала близько півтори години і завершилася «дуже позитивно для обох країн». Обговорювалися питання торгівлі та корисних копалин.

Трамп анонсував майбутню зустріч делегацій двох країн, місце і час якої буде визначено пізніше. Від США участь братимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговий представник США, посол Джемісон Ґрір.

«Президент Сі люб’язно запросив мене та першу леді відвідати Китай, і я відповів взаємним запрошенням. Розмова була майже повністю присвячена торгівлі. Питання, пов’язані з Росією, Україною чи Іраном, не підіймалися», – зазначив президент США.

Це була перша розмова між лідерами США та Китаю після інавгурації Трампа в січні.

Контекст

У квітні президент США Дональд Трамп оголосив про введення 10% мит на більшість імпортованих товарів, зокрема з Китаю, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Цей крок став частиною стратегії адміністрації, спрямованої на зменшення торговельного дефіциту та підтримку внутрішнього виробництва.

У відповідь Китай запровадив додаткові мита на товари зі США, обмежив експорт рідкоземельних матеріалів і вніс низку американських компаній до списку ненадійних суб’єктів. Крім того, Китай звернувся зі скаргою до Світової організації торгівлі, наголосивши, що торговельні війни не приносять вигоди жодній зі сторін і закликавши до справедливих торговельних відносин.

Згодом США та Китай домовилися про тимчасове зниження мит: США зменшили тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10%.

30 травня міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що переговори з Китаєм зайшли в глухий кут, і для досягнення угоди між двома найбільшими економіками світу може знадобитися пряма розмова між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

2 червня Китай звинуватив США у «серйозному порушенні» торговельного перемир’я, укладеного в Женеві в травні 2025 року, і пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що США порушили угоду від 12 травня, запровадивши «дискримінаційні та обмежувальні заходи», які підривають домовленості та завдають шкоди Китаю.