Цена золота обновила рекорд в ожидании новых пошлин Трампа

Золото превысило отметку в $3100 в понедельник, установив новый исторический максимум, пишет Trading Economics 31 марта. В первом квартале металл вырос в цене почти на 18%, на пути к наибольшему квартальному приросту за последние 38 лет.

Ключевые факты

Рост был обусловлен сильным спросом на безопасные активы, поскольку инвесторы ищут защиту на фоне опасений по поводу эскалации торговой войны президентом США Дональдом Трампом.

В настоящее время Трамп рассматривает возможность повышения торговых пошлин для более широкого круга стран, когда он представит планы по взаимным пошлинам 2 апреля.

30 марта Трамп также предупредил о введении вторичных пошлин на российскую нефть в размере 25–50%, если Москва заблокирует его усилия по прекращению войны в Украине, и пригрозил Ирану дополнительными пошлинами и бомбардировками, если Тегеран не сможет достичь ядерного соглашения.

Среди других факторов, способствующих ралли, – ожидание снижения процентных ставок и высокий спрос на ETF.

Контекст

Goldman Sachs повысила свой прогноз цен на золото на конец 2025 года с $3100 до $3300 за унцию. В экстремальных рыночных условиях слитки могут подняться до $4200 за тройскую унцию к концу 2025-го и потенциально превысить $4500 в течение следующих 12 месяцев, писало агентство Reuters.

Bank of America также повысил свои прогнозы по золоту и теперь ожидает, что средняя цена на желтый металл составит $3063 за унцию в 2025 году и $3350 за унцию в 2026-м.