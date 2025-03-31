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Цена золота обновила рекорд в ожидании новых пошлин Трампа

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Золото превысило отметку в $3100 в понедельник, установив новый исторический максимум, пишет Trading Economics 31 марта. В первом квартале металл вырос в цене почти на 18%, на пути к наибольшему квартальному приросту за последние 38 лет.

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Ключевые факты

  • Рост был обусловлен сильным спросом на безопасные активы, поскольку инвесторы ищут защиту на фоне опасений по поводу эскалации торговой войны президентом США Дональдом Трампом.
  • В настоящее время Трамп рассматривает возможность повышения торговых пошлин для более широкого круга стран, когда он представит планы по взаимным пошлинам 2 апреля.
  • 30 марта Трамп также предупредил о введении вторичных пошлин на российскую нефть в размере 25–50%, если Москва заблокирует его усилия по прекращению войны в Украине, и пригрозил Ирану дополнительными пошлинами и бомбардировками, если Тегеран не сможет достичь ядерного соглашения.
  • Среди других факторов, способствующих ралли, – ожидание снижения процентных ставок и высокий спрос на ETF.

Контекст

Goldman Sachs повысила свой прогноз цен на золото на конец 2025 года с $3100 до $3300 за унцию. В экстремальных рыночных условиях слитки могут подняться до $4200 за тройскую унцию к концу 2025-го и потенциально превысить $4500 в течение следующих 12 месяцев, писало агентство Reuters.

Bank of America также повысил свои прогнозы по золоту и теперь ожидает, что средняя цена на желтый металл составит $3063 за унцию в 2025 году и $3350 за унцию в 2026-м.

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