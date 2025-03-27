Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Заменить США в Европе. Тарифные войны Трампа открывают новые возможности для украинского агроэкспорта. Каковы риски?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Трамп тарифні війни ЄС агроекспорт Україна Китай /Shutterstock

Тарифные войны Трампа могут вернуть первенство украинской кукурузе на рынке Испании. Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:38 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:38

Таможенные войны Дональда Трампа могут усилить позиции украинского агро на рынке ЕС, но ослабить в Африке и на Ближнем Востоке. Новая торговая реальность – вызов или возможность?

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

В прошлом году украинские аграрии экспортировали 29,6 млн т кукурузы на $5,1 млрд. Больше всего продали в Испании – 5,2 млн т на $874 млн, по данным Минагро. Могли бы больше, но с октября экспорт туда существенно сократился, говорит директор коммерческого департамента «ТАС Агро» Антон Жемердеев.

Причина? Украинскую кукурузу на испанском рынке вытеснила американская. «Она на $10/т дороже украинской, но испанцы готовы были переплачивать за качество и стабильность поставок», – говорит Жемердеев.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні