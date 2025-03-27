Заменить США в Европе. Тарифные войны Трампа открывают новые возможности для украинского агроэкспорта. Каковы риски?

Таможенные войны Дональда Трампа могут усилить позиции украинского агро на рынке ЕС, но ослабить в Африке и на Ближнем Востоке. Новая торговая реальность – вызов или возможность?

В прошлом году украинские аграрии экспортировали 29,6 млн т кукурузы на $5,1 млрд. Больше всего продали в Испании – 5,2 млн т на $874 млн, по данным Минагро. Могли бы больше, но с октября экспорт туда существенно сократился, говорит директор коммерческого департамента «ТАС Агро» Антон Жемердеев.

Причина? Украинскую кукурузу на испанском рынке вытеснила американская. «Она на $10/т дороже украинской, но испанцы готовы были переплачивать за качество и стабильность поставок», – говорит Жемердеев.