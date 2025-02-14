Трамп планує запровадити взаємні мита вже у квітні

Президент Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість введення мит у відповідь для численних торгових партнерів, пише Bloomberg . 13 лютого президент підписав указ, який наказує торговому представнику та міністру торгівлі США пропонувати нові мита для кожної країни у спробі відновити баланс торговельних відносин.

Ключові факти

Кандидат Трампа на посаду голови Міністерства торгівлі США Говард Лютник повідомив журналістам, що робота над митами має бути завершена до 1 квітня, і що Трамп може діяти одразу після цього.

Нові імпортні мита будуть адаптовані для кожної країни, щоб компенсувати не тільки їх власні мита на товари США, а й нетарифні барʼєри, які країни встановлюють у формі несправедливих субсидій, правил, податків на додану вартість, обмінних курсів, слабкого захисту інтелектуальної власності та інших факторів, що обмежують торгівлю США.

Ринки позитивно відреагували на ознаки того, що мита не запровадять негайно.

«Я вирішив, з метою справедливості, що стягуватиму тариф у відповідь, тобто той, який країни стягують зі Сполучених Штатів Америки, – сказав Трамп в Овальному кабінеті. – Майже у всіх випадках вони стягують із нас набагато більше, ніж ми з них, але ці дні минули».

Взаємне мито може бути запроваджено вже 2 квітня, що прискорить зусилля у столицях по всьому світу на початку переговорів з Вашингтоном .

Рішення президента не вводити мита негайно можна розглядати як спробу розпочати ці переговори — за тією ж стратегією, яку він уже використав для отримання поступок від Мексики, Канади та Колумбії.

За словами одного з чиновників, президент сподівається обговорити з іншими країнами питання про те, як існуюча політика призвела до незбалансованого торговельного середовища, і він буде радий знизити тарифи, якщо країни захочуть скоротити свої мита або усунути інші торгові барʼєри.

Трамп повідомив журналістам, що пізніше він запровадить імпортне мито на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні препарати «понад» взаємних мит.

Контекст

Взаємні мита стали б найширшою дією Трампа щодо вирішення проблеми торговельного дефіциту США і того, що він характеризує як несправедливе ставлення до американського експорту по всьому світу. Трамп уже ввів 10% мита на китайські товари і планує у березні запровадити 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію із США.

Для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними. У структурі експорту товарів питома вага США торік становила лише 2,1% із загальним обсягом в $869 млн, в структурі імпорту – 4,9%, або $3417 млн. Слабка представленість українських товарів на ринку США переважно обумовлена складним доступом до ринку, високою конкуренцією та дорогою логістикою. Детальніше про те, чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України і хто може постраждати – читайте у розборі Forbes Ukraine.

«Укрметалургпром» стурбований рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа повернути дію 25%-го мита на імпорт української сталевої металопродукції. Об’єднання підприємств очікує скорочення виробництва на «Каметсталі» та «Інтерпайпі».