Ціна золота оновила рекорд в очікуванні нових мит Трампа

Золото перевищило відмітку $3100 у понеділок, встановивши новий історичний максимум, пише Trading Economics 31 березня. У першому кварталі метал зріс в ціні майже на 18%, на шляху до найбільшого квартального приросту за останні 38 років.
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Ключові факти
- Зростання було зумовлене сильним попитом на безпечні активи, оскільки інвестори шукають захисту на тлі побоювань щодо ескалації торгової війни президентом США Дональдом Трампом.
- Наразі Трамп розглядає можливість підвищення торгових мит для ширшого кола країн, коли він представить плани щодо взаємних мит 2 квітня.
- 30 березня Трамп також попередив про введення вторинних мит на російську нафту у розмірі 25–50%, якщо Москва заблокує його зусилля щодо припинення війни в Україні, та пригрозив Ірану додатковими митами і бомбардуваннями, якщо Тегеран не зможе досягти ядерної угоди.
- Серед інших факторів, що сприяють ралі, – очікування зниження процентних ставок і високий попит на ETF.
Контекст
Goldman Sachs підвищила свій прогноз цін на золото на кінець 2025 року з $3100 до $3300 за унцію. В екстремальних ринкових умовах зливки можуть піднятися до понад $4200 за тройську унцію до кінця 2025-го та потенційно перевищити $4500 протягом наступних 12 місяців, писало агентство Reuters.
Bank of America також підвищив свої прогнози щодо золота і тепер очікує, що середня ціна на жовтий метал складе $3063 за унцію у 2025 році та $3350 за унцію у 2026-му.
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