Ціна золота оновила рекорд в очікуванні нових мит Трампа

Золото перевищило відмітку $3100 у понеділок, встановивши новий історичний максимум, пише Trading Economics 31 березня. У першому кварталі метал зріс в ціні майже на 18%, на шляху до найбільшого квартального приросту за останні 38 років.

Ключові факти

Зростання було зумовлене сильним попитом на безпечні активи, оскільки інвестори шукають захисту на тлі побоювань щодо ескалації торгової війни президентом США Дональдом Трампом.

Наразі Трамп розглядає можливість підвищення торгових мит для ширшого кола країн, коли він представить плани щодо взаємних мит 2 квітня.

30 березня Трамп також попередив про введення вторинних мит на російську нафту у розмірі 25–50%, якщо Москва заблокує його зусилля щодо припинення війни в Україні, та пригрозив Ірану додатковими митами і бомбардуваннями, якщо Тегеран не зможе досягти ядерної угоди.

Серед інших факторів, що сприяють ралі, – очікування зниження процентних ставок і високий попит на ETF.

Контекст

Goldman Sachs підвищила свій прогноз цін на золото на кінець 2025 року з $3100 до $3300 за унцію. В екстремальних ринкових умовах зливки можуть піднятися до понад $4200 за тройську унцію до кінця 2025-го та потенційно перевищити $4500 протягом наступних 12 місяців, писало агентство Reuters.

Bank of America також підвищив свої прогнози щодо золота і тепер очікує, що середня ціна на жовтий метал складе $3063 за унцію у 2025 році та $3350 за унцію у 2026-му.