В Украине в конце 2024–2025 МГ наблюдается дефицит предложений подсолнечного масла. Он обусловлен ограниченным предложением подсолнечника и переходом большинства заводов на переработку сои и рапса, сообщила Электронная зерновая биржа Украины.

Подробности

На этом фоне внутренние цены спроса на сырое подсолнечное масло выросли до 58 000–60 000 грн/т на условиях FCA-завод, что эквивалентно $1160–1200/т, в то время как экспортные цены спроса составляют $1135–1145/т на поставки в порт в августе и $1100/т на поставки в сентябре.

Как следствие, небольшие заводы активизировали переработку и повысили цены на подсолнечник (с масличностью 50%) до 27 500–28 000 грн/т с доставкой на завод.

Цены спроса на августовские поставки подсолнечного масла в Индию составляют $1210–1220/т, в Китай – $1150/т, в страны ЕС – $1200–1220/т.

Засушливая погода в Николаевской и Днепропетровской областях может снизить урожай подсолнечника на 1 млн т, но на другой территории Украины складываются благоприятные для посевов подсолнечника условия, поэтому прогноз производства остается на уровне 13,5–14 млн т.

Контекст

Ожидается, что Молдова, Болгария и Румыния нарастят производство подсолнечника, но главное внимание рынка сосредоточено на прогнозах для России и Казахстана.

В юго-западной части РФ засуха немного снизит урожайность, но из-за расширения площадей под подсолнечником до 11,4 млн га (на 1 млн га больше, чем в прошлом) валовой сбор может возрасти с 16,9 млн т до 18–18,5 млн т.

В Казахстане посевные площади под масличными культурами выросли до 3,99 млн га, в том числе под подсолнечником – до 1,77 млн га. Это позволит увеличить производство с 1,6 млн т до 2–2,3 млн т. Благоприятная погода может улучшить результаты. Увеличены также площади под рапсом (до 328 000 га) и льном (до 1,35 млн га).

Казахстан практически полностью обеспечивает потребности Китая в импорте подсолнечной продукции. В новом сезоне Украина будет конкурировать с РФ за рынок Индии, ведь спрос в ЕС снижается из-за роста собственного производства.

По прогнозу Oil World, мировое производство подсолнечника в сезоне 2025–2026 вырастет на 7,6%, до 59,3 млн т, в том числе в РФ ожидается рекорд – 17,8 млн т.