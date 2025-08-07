В Україні наприкінці 2024–2025 МР спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії. Він спричинений обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку, повідомила Електронна зернова біржа України.

Деталі

На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58 000–60 000 грн/т на умовах FCA-завод, що еквівалентно $1160–1200/т, тоді як експортні ціни попиту становлять $1135–1145/т на поставки в порт у серпні та $1100/т на поставки у вересні.

Як наслідок, невеликі заводи активізували переробку та підвищили ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27 500–28 000 грн/т з доставкою на завод.

Ціни попиту на серпневі поставки соняшникової олії до Індії наразі становлять $1210–1220/т, до Китаю – $1150/т, до країн ЄС – $1200–1220/т.

Посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях може зменшити врожай соняшника на 1 млн т, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5–14 млн т.

Контекст

Очікується, що Молдова, Болгарія та Румунія наростять виробництво соняшника, але головна увага ринку зосереджена на прогнозах для Росії та Казахстану.

У південно-західній частині РФ посуха трохи знизить урожайність, але через розширення площ під соняшником до 11,4 млн га (на 1 млн га більше, ніж торік) валовий збір може зрости з 16,9 млн т до 18–18,5 млн т.

У Казахстані посівні площі під олійними культурами зросли до 3,99 млн га, зокрема під соняшником – до 1,77 млн га. Це дозволить збільшити виробництво з 1,6 млн т до 2–2,3 млн т. Сприятлива погода може ще покращити результати. Збільшено також площі під ріпаком (до 328 000 га) та льоном (до 1,35 млн га).

Казахстан майже повністю забезпечує потреби Китаю в імпорті соняшникової продукції. У новому сезоні Україна конкуруватиме з РФ за ринок Індії, адже попит у ЄС знижується через зростання власного виробництва.

За прогнозом Oil World, світове виробництво соняшника в сезоні 2025–2026 зросте на 7,6%, до 59,3 млн т, зокрема в РФ очікується рекорд – 17,8 млн т.