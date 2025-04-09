В Киеве закрывается сеть магазинов украинских товаров Etnika Home

Сеть магазинов украинских товаров Etnika Home прекратит работу с конца апреля 2025 года. Об этом сообщила ее основатель Юлия Савостина на своей Facebook-странице.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключевые факты
- По состоянию на 9 апреля 2025 года Etnika Home владеет магазинами в трех столичных ТРЦ: «Гулливер», «Эпицентр» на улице Полярная, 20д и в Respublika Park.
- «Мы не справились с войной, экономикой, с вечным «Боже, как у вас красиво, я зайду еще раз обязательно и когда-нибудь приобрету, но не сегодня», – написала Савостина. За «красиво» голосовали комплиментами и хранением у «любимых» в Instagram, но не деньгами, добавляет она.
- Кроме современных крафтовых брендов, Etnika Home работала с более чем 100 мастерами, которых находила Савостина.
- Etnika Home будет работать для посетителей до 21 апреля включительно в ТРЦ Respublika Park и до 27 апреля в ТРЦ Gulliver.
Контекст
Etnika Home открылась в июне 2023 года. Там продавалась мебель, текстиль, свечи, керамика, деревянные изделия, постельные принадлежности, косметика, ковры исключительно украинского производства.
«Мы хотим в очередной раз показать, что изделия наших крафтовиков и мастеров народных художественных промыслов могут выглядеть традиционно и модерново», – рассказывала Юлия Савостина во время открытия сети.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.