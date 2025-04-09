У Києві закривається мережа магазинів українських товарів Etnika Home

Мережа магазинів українських товарів Etnika Home припинить свою роботу з кінця квітня 2025 року. Про це повідомила її засновниця Юлія Савостіна на своїй Facebook-сторінці.

Ключові факти

Станом на 9 квітня 2025 року Etnika Home має магазини у трьох столичних ТРЦ: «Гулівер», «Епіцентр» на вулиці Полярна, 20д та у Respublika Park.

«Ми не справилися з війною, економікою, з вічним «Боже, як у вас красиво, я зайду ще раз обов’язково і колись щось придбаю, але не сьогодні», – написала Савостіна. За «красиво» голосували компліментами та зберіганням в «улюблених» в Instagram, але не грошима, додає вона.

Окрім сучасних крафтових брендів, Etnika Home працювала з понад 100 майстрами, яких знаходила Савостіна.

Etnika Home працюватиме для відвідувачів до 21 квітня включно в ТРЦ Respublika Park і до 27 квітня в ТРЦ Gulliver.

Контекст

Etnika Home відкрилася у червні 2023 року. Там продавалися меблі, текстиль, свічки, кераміка, дерев’яні вироби, постіль, косметика, килими виключно українського виробництва.

«Ми хочемо вчергове показати, що вироби наших крафтярів та майстрів народних художніх промислів можуть виглядати традиційно та модерново», – розповідала Юлія Савостіна під час відкриття мережі.