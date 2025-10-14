Forbes Digital підписка
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений (дополнено)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Вечером 14 октября в нескольких регионах Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в «Укрэнерго». Дополнено в 19:00. Экстренные отключения света в Киевской области отменены, сообщили в ДТЭК.

  • Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.
  • В Запорожской области аварийное обесточивание касается только промышленных потребителей.
  • В Черниговской области местный оператор системы распределения (облэнерго) ввел три очереди почасовых отключений.
  • Работы по устранению последствий российских атак на энергообъекты продолжаются во всех пострадавших регионах, сообщили в «Укрэнерго».

Контекст

В ночь на 14 октября враг совершил атаку 96 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера» и другими беспилотниками с направлений: Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ Крыма), сообщили в Воздушных силах ВСУ. Около 60 из них были «Шахедами».

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 69 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других на севере, юге, востоке и в центре Украины.

Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

