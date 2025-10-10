В результате ночной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 10 октября часть Киева и области осталась без электроснабжения. Повреждены жилые дома, транспорт в столице работает с перебоями, в нескольких регионах введены аварийные отключения. Энергетики и спасательные службы работают в усиленном режиме. После массированной атаки врага по энергосистеме отключения света фиксируются в девяти областях страны, сообщил президент Владимир Зеленский.
Подробности
- После ночной атаки часть Киева осталась без света, сообщил энергохолдинг ДТЭК. «Уже работаем над восстановлением питания – сначала для объектов критической инфраструктуры», – отметили в компании. Масштабы повреждений энергетики оценивают после разрешения служб безопасности.
- В столице пострадали девять человек, пять из них в больницах, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением. В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом.
- Из-за отсутствия электричества в столице временно не работает часть троллейбусных и трамвайных маршрутов, сообщила Киевская городская государственная администрация. «Специалисты «Киевпасстранса» и энергетических служб работают в усиленном режиме над восстановлением электропитания и стабилизацией движения транспорта», – заявили в КГГА.
- По данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника, из-за атак без света остались 28 000 домохозяйств в Броварском и Бориспольском районах. Повреждены три многоэтажки, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и еще два повреждены. В домах выбиты окна и иссечены фасады. Потерпевших, по предварительной информации, нет.
- Энергетики уже работают над восстановлением централизованных поставок, а в населенных пунктах разворачивают пункты несокрушимости. Объекты критической и социальной инфраструктуры переведены на генераторы.
- Проблемы с электроснабжением наблюдаются и в других регионах. На территории Сумской области по указанию НЭК «Укрэнерго» введены графики аварийных отключений, сообщило «Сумыоблэнерго». «В настоящее время графики аварийных отключений действуют для 10 очередей потребителей. Причина – последствия российской атаки на энергетику», – говорится в заявлении компании.
- Там объяснили, что продолжительность таких отключений спрогнозировать невозможно, поскольку это аварийная ситуация, а все ограничения действуют до отмены команды «Укрэнерго».
- Несмотря на блэкауты, «Укрзализныця» сообщила, что утренние отправления прошли преимущественно вовремя, а прибытие поездов фиксируются с минимальными отклонениями. Задержки возникли на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети после обстрелов.
- В частности, с Дарницы с опозданием в час отправились поезда №722 «Киев – Харьков» и №712 «Киев – Краматорск». В пределах Киева рейсы City Express курсируют по обновленному маршруту – от станции «Почайна» до «Радужной». Посадка и высадка на станции «Березняки» временно производятся на других платформах. Задержки движения фиксируются в районе «Гребинки», где остановились несколько пригородных поездов.
- Из-за массированной воздушной атаки оккупационной армии РФ в Запорожье погиб ребенок, по стране известно о более 20 пострадавших людях, атака была направлена на объекты критической инфраструктуры, сообщил президент Владимир Зеленский.
- «На многих объектах критической инфраструктуры идет ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить», – говорится в сообщении.
- Зеленский заявил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. При этом есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепропетровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон. В этих областях действуют аварийные отключения света, сообщило «Укрэнерго».
