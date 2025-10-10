В результате ночной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 10 октября часть Киева и области осталась без электроснабжения. Повреждены жилые дома, транспорт в столице работает с перебоями, в нескольких регионах введены аварийные отключения. Энергетики и спасательные службы работают в усиленном режиме. После массированной атаки врага по энергосистеме отключения света фиксируются в девяти областях страны, сообщил президент Владимир Зеленский.