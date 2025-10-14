Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У кількох областях України ввели графіки аварійних відключень (доповнено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Увечері 14 жовтня в кількох регіонах України введено екстрені відключення електроенергії, повідомили в «Укренерго». Доповнено о 19:00. Екстрені відключення світла на Київщині скасовано, повідомили у ДТЕК.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми російськими обстрілами, аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково в Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.  
  • У Запорізькій області аварійне знеструмлення стосується лише промислових споживачів.  
  • На Чернігівщині місцевий оператор системи розподілу (обленерго) запровадив три черги погодинних відключень.  
  • Роботи з усунення наслідків російських атак на енергооб’єкти тривають у всіх постраждалих регіонах, повідомили в «Укренерго». 

Контекст 

У ніч на 14 жовтня ворог здійснив атаку 96 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та іншими безпілотниками з напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ Криму), повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Близько 60 з них були «Шахедами». 

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.  

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона знищила або подавила 69 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших на півночі, півдні, сході й у центрі України.  

Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні