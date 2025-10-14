Увечері 14 жовтня в кількох регіонах України введено екстрені відключення електроенергії, повідомили в «Укренерго». Доповнено о 19:00. Екстрені відключення світла на Київщині скасовано, повідомили у ДТЕК.
Деталі
- Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми російськими обстрілами, аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково в Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.
- У Запорізькій області аварійне знеструмлення стосується лише промислових споживачів.
- На Чернігівщині місцевий оператор системи розподілу (обленерго) запровадив три черги погодинних відключень.
- Роботи з усунення наслідків російських атак на енергооб’єкти тривають у всіх постраждалих регіонах, повідомили в «Укренерго».
Контекст
У ніч на 14 жовтня ворог здійснив атаку 96 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та іншими безпілотниками з напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ Криму), повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Близько 60 з них були «Шахедами».
Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона знищила або подавила 69 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших на півночі, півдні, сході й у центрі України.
Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.
