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В работе приложения «Резерв+» от Минобороны произошел сбой

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В работе приложения «Резерв+» наблюдаются технические перебои, сообщило Министерство обороны 26 июня. В случае необходимости ведомство советует использовать PDF-версию военно-учетных документов.

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Ключевые факты

  • Министерство сообщило о временных трудностях в работе приложения «Резерв+».
  • В частности, наблюдаются технические перебои в работе приложения «Резерв+», специалисты министерства уже работают над устранением проблемы.
  • Ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется.
  • «В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа», – говорится в сообщении.
  • Причины сбоя пока неизвестны.

Контекст

«Резерв+» является приложением призывников, военнообязанных и резервистов. В нем можно обновить персональные данные без посещения ТЦК и узнать информацию о том, какие данные о вас есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов «Оберіг».

Применение «Резерв+» от Министерства обороны начало свою работу в мае 2024-го, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. 18 июня прошлого года в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, имеющий такую ​​же юридическую силу, как бумажный.

9 ноября в приложении «Резерв+» стали доступны онлайн-отсрочки от мобилизации. По состоянию на апрель 2025 года каждая третья отсрочка в Украине оформляется через «Резерв+».

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