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«Бумажные отчеты никто не анализирует». Замглавы Минобороны Черногоренко – о новых сервисах для ВСУ, электронной ВВК и критике рейтинга эффективности командиров

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

Електронна ВЛК, звіти про ураження, відстрочка в «Резерв+» і завдання для Черногоренко від Зеленського на 2025 рік /предоставлено пресс-службой

Екатерина Черногоренко. Планы Минобороны на 2025 год – дебумагизация оборонки, цифровизация ВВК и отчеты о поражениях в «Армия+» Фото предоставлено пресс-службой

Главный успех цифровой команды Минобороны в 2024-м – приложение «Резерв+», считает руководитель направления Екатерина Черногоренко. Планы на этот год – дебумагизация оборонки, цифровизация военно-врачебных комиссий (ВВК) и отчеты о поражениях в «Армия+». Как они будут работать?

В 2025-м постановления о ВВК будут полностью электронными, говорит заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. В январе 2025-го в приложении «Резерв+» добавили электронные направления на ВВК. «Мы, как боеголовка ракеты, идем на цель, чтобы делать удобные услуги для людей», – описывает свою работу Черногоренко.

Иногда ракета вынуждена изменять курс. 3 января Черногоренко анонсировала создание цифрового рейтинга эффективности командиров ВСУ, который активно раскритиковали военные. Черногоренко обещает учесть замечания.

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