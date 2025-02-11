«Бумажные отчеты никто не анализирует». Замглавы Минобороны Черногоренко – о новых сервисах для ВСУ, электронной ВВК и критике рейтинга эффективности командиров

Главный успех цифровой команды Минобороны в 2024-м – приложение «Резерв+», считает руководитель направления Екатерина Черногоренко. Планы на этот год – дебумагизация оборонки, цифровизация военно-врачебных комиссий (ВВК) и отчеты о поражениях в «Армия+». Как они будут работать?

В 2025-м постановления о ВВК будут полностью электронными, говорит заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. В январе 2025-го в приложении «Резерв+» добавили электронные направления на ВВК. «Мы, как боеголовка ракеты, идем на цель, чтобы делать удобные услуги для людей», – описывает свою работу Черногоренко.

Иногда ракета вынуждена изменять курс. 3 января Черногоренко анонсировала создание цифрового рейтинга эффективности командиров ВСУ, который активно раскритиковали военные. Черногоренко обещает учесть замечания.