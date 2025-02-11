«Бумажные отчеты никто не анализирует». Замглавы Минобороны Черногоренко – о новых сервисах для ВСУ, электронной ВВК и критике рейтинга эффективности командиров

Главный успех цифровой команды Минобороны в 2024-м – приложение «Резерв+», считает руководитель направления Екатерина Черногоренко. Планы на этот год – дебумагизация оборонки, цифровизация военно-врачебных комиссий (ВВК) и отчеты о поражениях в «Армия+». Как они будут работать?
В 2025-м постановления о ВВК будут полностью электронными, говорит заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. В январе 2025-го в приложении «Резерв+» добавили электронные направления на ВВК. «Мы, как боеголовка ракеты, идем на цель, чтобы делать удобные услуги для людей», – описывает свою работу Черногоренко.
Иногда ракета вынуждена изменять курс. 3 января Черногоренко анонсировала создание цифрового рейтинга эффективности командиров ВСУ, который активно раскритиковали военные. Черногоренко обещает учесть замечания.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.