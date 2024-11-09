У «Резерв+» зʼявилися онлайн-відстрочки від мобілізації. Хто зможе скористатись першим

У мобільному застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації, повідомила пресслужба Міноборони. Сервіс онлайн-відстрочок вже запрацював для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів та докторантів.

Ключові факти

У «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн, оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для: людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

Щоб отримати онлайн-відстрочку необхідно авторизуватися у «Резерв+» і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

«Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК і подачу заявки на відстрочку.

18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.