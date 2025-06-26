У роботі застосунку «Резерв+» постерігаються технічні перебої, повідомило Міністерство оборони 26 червня. Відомство радить у разі потреби користуватися PDF-версією військово-облікових документів.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключові факти
- Міністерство повідомило про тимчасові труднощі в роботі застосунку «Резерв+»
- Зокрема, спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+, фахівці міністерства вже працюють над усуненням проблеми.
- Очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.
- «У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа», – сказано у повідомленні.
- Причини збою поки що невідомі.
Контекст
«Резерв+» є застосунком призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. У ньому можна оновити персональні дані без відвідування ТЦК і дізнатися інформацію про те, які дані щодо вас є у реєстрі військовозобовʼязаних, призовників та резервістів «Оберіг».
Застосунок «Резерв+» від Міністерства оборони почав свою роботу в травні 2024-го, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. 18 червня минулого року у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.
9 листопада в застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації. Станом на квітень 2025-го кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через «Резерв+».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.