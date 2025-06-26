Ключові факти

Міністерство повідомило про тимчасові труднощі в роботі застосунку «Резерв+»

Зокрема, спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+, фахівці міністерства вже працюють над усуненням проблеми.

Очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.

«У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа», – сказано у повідомленні.

Причини збою поки що невідомі.

Контекст

«Резерв+» є застосунком призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. У ньому можна оновити персональні дані без відвідування ТЦК і дізнатися інформацію про те, які дані щодо вас є у реєстрі військовозобовʼязаних, призовників та резервістів «Оберіг».

Застосунок «Резерв+» від Міністерства оборони почав свою роботу в травні 2024-го, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. 18 червня минулого року у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.

9 листопада в застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації. Станом на квітень 2025-го кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через «Резерв+».